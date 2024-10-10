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У трех знаков Зодиака закончатся тяжелые времена. Карты Таро сулят им поцелуй удачи

Таро-гороскоп на 11 октября (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В эту пятницу, 11 октября, представители трех знаков Зодиака могут начать новый и очень важный этап. Их жизнь изменится к лучшему, Таро-гороскоп сулит им особый и редкий шанс.

Каким знакам Зодиака очень повезет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Tarot.

Лев

В пятницу вы можете избавиться от сомнений и наконец-то решить, что делать дальше. Однако карты Таро предупреждают о том, что в этот день вам придется сделать непростой выбор. На чаше весов окажутся ваши отношения с родственниками и ваши мечты. 

Подумайте, что для вас важнее. Вы не обязаны сжигать мосты и полностью отказываться от всего, что так любите. Важно лишь расставить приоритеты так, чтобы ваши желания оказались на первом месте.

Скорпион

В этот день вы получите шанс избавиться от неудач и проблем. Трудные времена заканчиваются, ваша жизнь наполнится чудесами и новыми чувствами. Не бойтесь, вам ничего не грозит.

Проведите время с друзьями, в компании тех, кому вы доверяете, встречать начало новой жизни куда приятнее. Карты Таро сулят вам день чудес.

Телец

В пятницу настанет время перемен, вы сможете получить желаемое и начать жизнь с чистого листа. Плохие времена останутся в прошлом, все изменится очень быстро.

Однако внимательно слушайте все, что вам говорят. Ценная информация, которой с вами поделятся в этот день, пригодится уже на днях. А потому эта пятница - день, когда вас поцелует удача.

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