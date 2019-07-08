Трогательный поступок: новобрачные отказались от цветов на свадьбе ради благого дела

Пара молодоженов из Измаила Одесской области совершили трогательный, благотворительный поступок. Новобрачные решили отказаться от цветов на своей свадьбе для того, чтобы на сэкономленные деньги помочь нуждающимся сиротам. Это произошло в мае 2019 года.

Дима и Наташа попросили своих гостей на бракосочетании не покупать им цветы, а деньги бросить в коробку для того, чтобы они могли купить обувь нуждающимся детям в доме малютки. Об этой истории рассказала "Фактам" руководитель благотворительного фонда "Берегиня" Дарья Гайдукевич. Волонтер отметила, что эта истории реальная, а не выдуманная.

Фото: Обувь, которую купила детям пара (fakty.ua)

"Хочу со всеми поделиться, какими замечательными людьми являются наши друзья. В мае у ребят была свадьба. Зная, что я работаю в сфере благотворительности, Дима и Наташа обратились ко мне и попросили узнать, какая помощь нужна на данный момент в нашем Доме малютки. Оказалось, что малышам катастрофически не хватает летней обуви. Недолго думая, ребята сказали всем своим гостям: "Не дарите нам на свадьбу цветы. Вместо этого положите в бокс сумму, которую рассчитывали потратить на букет". На боксе, в который кидали денежку, было написано: "Цветы — это хорошо, но мы купим деткам обувь", — рассказала волонтер.

На деньги, которые бросили в коробку гости, Дима и Наташа купили 20 пар обуви, предварительно узнав в детском доме, что и какого размера необходимо. Эта история не осталась незамеченной и разошлась по соцсетям с самыми хорошими отзывами и комментариями.

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