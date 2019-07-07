Платите или ищите другой садик: директор сада вымогала деньги у многодетной мамы

Детский сад под Черкассами попал в скандал (коллаж: РБК-Украина)

Директор детского сада отрицает все обвинения

Многодетная мама из города Смела Черкасской области обвиняет администрацию детского сада в прямом вымогательстве денег у ее семьи. При этом в случае неуплаты ребенка угрожали исключить из сада. Об этом сообщает ТСН.

Отметим, что в садике этот факт опровергают - говорят, что с финансированием действительно есть проблемы, но родители платят добровольно.

"Мне напрямую сказали, что если я не буду платить, я могу быть свободна. И идти в поисках других садиков", - говорит Лина, мама четырех детей.

Младшая двухлетняя Мия в этом году пошла в детский сад и в первый же день женщине сказали заплатить 400 грн вступительного взноса и каждый месяц платить благотворительные взносы.

При этом деньги собирает и ведет им учет сама воспитатель, говорит Лина. Старшая дочь женщины тяжело болеет, а ее отец при смерти. Из-за этого финансовое положение семьи очень тяжелое.

После того, как многодетная мама отказалась платить, ей предложили принести игрушки из дому, забрав их у своих детей.

Разговор с директором садика Лина записала на диктофон.

"Нужно входить в положение детского садика. Подумайте лучше сразу, если нет, то есть другие детские сады", - сказала в разговоре директор детского учебного заведения.

Детский сад под Черкассами попал в скандал (скрин видео: YouTube/ТСН)

При этом Лариса Тимофиева, дириктор садика №18 в Смеле говорит, что деньги у женщины никто не требовал. По ее словам, она запретила воспитателю общаться с мамой ребенка на тему благотворительных взносов.

Отметим, что большая часть приобретенных благ в детсаду куплена за родительские деньги. Кроме того, в заведении висит отчет, сколько было собрано и на что потрачено, а также реквизиты для перечисления денег.

Юрист Виталий Гриб говорит, что недостаток финансирования со стороны районных управлений образования не является поводом для сборов благотворительных взносов. Для этого органу управления образования необходимо обращаться выше по вертикали для того, чтобы финансирование выделили из госбюджета.

В управлении образования с этим согласны, но утверждают, что требования садиков заоблачные. Сейчас детский сад ожидает проверка по поводу использования средств. Если вину администрации докажут, директору сада угрожает выговор или даже увольнение.

Детский сад под Черкассами попал в скандал (видео: YouTube/ТСН)

Напомним, в детском саду Закарпатья разгорелся религиозный скандал из-за необычного выпускного, на котором детей повели в церковь и читали молитвы.

Ранее мы писали, что в детском учебном заведении в Ивано-Франковске обустроили территорию градками в форме гробов. Пользователей сети шокировали снимки клумб.

К слову, недавно в школе Житомирской области вспыхнул скандал из-за того, что приглашенные чиновники сидели на лавках во время последнего звонка, а дети, старики и женщины в это время стояли под палящим солнцем.