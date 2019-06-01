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Детский сад в Ивано-Франковске украсили "гробами" (фото)

STYLERКурьезы    01.06.2019 - 09:30
Детский сад в Ивано-Франковске украсили "гробами" (фото)
Грядки с "гробами" в Ивано-Франковске вызвали скандал (коллаж: РБК-Украина)

Сотрудники детского сада в Ивано-Франковске креативно подошли к облагораживанию территории

В детском саду Ивано-Франковска обустроили территорию учебного заведения градками в форме гробов. Об этом пишет местое издание "Фіртка" со ссылкой на жительницу города, которая и выложила снимки в Facebook.

Детский сад, в котором работают очень творческие сотрудники с нестандартным мышлением, находится в микрорайоне Пасечная и носит название "Вышиванка".

На грядках-"гробах" растут овощи. Они сбиты из разного цвета досок - голубого, оранжевого, фиолетового, зеленого и красного. Всего таких грядок десять.

По задумке такой "ландшафтный дизайн" должен воссоздать форму лучей солнышка, роль которого выполняет желтая шестиугольная клумба.

"Растут на них лук, капуста, зелень", - пишут в издании.

 

Грядки с "гробами" в Ивано-Франковске вызвали скандал (фото: firtka.if.ua)

Пользователи сети разошлись во мнении. Некоторые шокированы такой задумкой и исполнением, кое-кто говорит, мол, какая разница, главное, чтобы дети приобщались к природе.

  • С ума посходили что ли?
  • Боже, это клумбы в детском саду?
  • Там же лучок, капусточка растет... Детки смотрят, развиваются... А вы придираетесь.
  • Ну прям от души, видно, что старались!

Детский сад в Ивано-Франковске украсили &quot;гробами&quot; (фото)

Грядки с "гробами" в Ивано-Франковске вызвали скандал (скрин: facebook.com)

А некоторые выкладывают фото с более удачного ракурса, на котором можно увидеть всю клумбу, и понять, что это все же лучи солнца, а не "гробы".

Детский сад в Ивано-Франковске украсили &quot;гробами&quot; (фото)

Грядки с "гробами" в Ивано-Франковске вызвали скандал (скрин: facebook.com)

"Какие же вы глупые люди со своими публикациями! Неужели вы не понимаете, что там есть солнце с лучами! Вам лишь бы ругать все, ну сами что-то сделали полезного, жаль похвалить за креатив?" - пишет одна из пользователей.

Ранее мы писали, что в школе Житомирской области вспыхнул скандал из-за того, что приглашенные чиновники сидели на лавках во время последнего звонка, а дети, старики и женщины в это время стояли под палящим солнцем.

К слову, в Черкасской области детей наградили за олимпиаду сувенирами с логотипом Евро-2012. 

Также мы писали о том, что в Днепре ученицы четвертого класса школы № 9 готовят на выпускной песню, "блатной" текст которой вызвал в сети массу возмущений.

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