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Трогательная история спасения хаски из пылающей Марьинки (видео)

Собаку хаски спасли из пылающей Марьинки (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Хаски по кличке Кети невероятно повезло. Обессиленную и изголодавшуюся собаку заметили сотрудники полиции, которые привозили гуманитарную помощь в Марьинку в Донецкой области. Ее не только эвакуировали с пылающей территории, но и нашли новый дом.

Об этом рассказали в сюжете Национальной полиции.

"Она сидела возле дома и жалобно выла. Хаски Кети осталась одна в опаленной вражеским огнем Марьинке", - рассказывают о собаке полицейские.

Ее заметили во время раздачи гуманитарной помощи. Вернувшись к машине за очередной порцией хлеба полицейские обнаружили внутри огромную, но исхудавшую хаски. Собаку немного подкармливали соседи, делились последним.

В тот раз Кети с полицейскими не поехала. Но когда они вернулись снова с гуманитарной помощью для жителей - умостилась возле руля и больше не выходила из машины.

Пятилетнюю хаски взяли к себе родители одного из сотрудников полиции. Теперь у Кети появилась новая любящая семья. После победы собаку обещают вернуть владельцам.

Сотрудники правоохранительных органов призывают жителей Донецкой области эвакуироваться из зоны боевых действий.

"Будь, как Кэти – эвакуируйся. Полицейские готовы спасти каждую жизнь. Сохраните себя для родных", - просят правоохранители.

Напомним, ранее мы писали о том, что трофейная собака из РФ выучила команды на украинском языке и вступила в Нацгвардию.

А также рассказывали о том, что военные хирурги в зоне боевых действий спасли собаку Аду, которая попала под обстрел со своим маленьким хозяином.

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