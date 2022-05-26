Трогательная история спасения хаски из пылающей Марьинки (видео)

"Она сидела возле дома и жалобно выла. Хаски Кети осталась одна в опаленной вражеским огнем Марьинке", - рассказывают о собаке полицейские.

Ее заметили во время раздачи гуманитарной помощи. Вернувшись к машине за очередной порцией хлеба полицейские обнаружили внутри огромную, но исхудавшую хаски. Собаку немного подкармливали соседи, делились последним.

В тот раз Кети с полицейскими не поехала. Но когда они вернулись снова с гуманитарной помощью для жителей - умостилась возле руля и больше не выходила из машины.

Пятилетнюю хаски взяли к себе родители одного из сотрудников полиции. Теперь у Кети появилась новая любящая семья. После победы собаку обещают вернуть владельцам.

Сотрудники правоохранительных органов призывают жителей Донецкой области эвакуироваться из зоны боевых действий.

"Будь, как Кэти – эвакуируйся. Полицейские готовы спасти каждую жизнь. Сохраните себя для родных", - просят правоохранители.