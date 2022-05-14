Трофейная овчарка из РФ выучила команды на украинском и "вступила" в Нацгвардию

По словам Шутяка, после разгрома российских военных в Николаевской области осталось несколько российских служебных собак.

"После разгрома российских войск собаки разбежались, их было четыре-пять. Этот пес, на котором была амуниция, его назвали Баксом, две недели не давался никому в руки, но одна из местных жительниц, Валентина, смогла приручить его. Выставляла еду, чтобы прикармливать пса, также у Валентины во дворе была своя овчарка, сука. Таким образом этот пес и оказался у Валентины", - сообщил Шутяк.

Трофейная овчарка выучила украинский за несколько недель

Он отметил, что Валентине за пса предлагали деньги, а потом даже начали угрожать. Ему пришлось вмешаться в ситуацию и передать собаку украинским военным. До этого пес жил в одном вольере вместе с овчаркой Валентины по кличке Сима.

Валентина назвала овчарку Баксом, а позже военные переименовали его в Макса. Менее чем за месяц Макс выучил все команды на украинском языке и совсем скоро приступит к службе в рядах Нацгвардии.

"Собака умная, отличная. К своим обязанностям приступит совсем скоро. Что касается команд на украинском языке - они дублируются жестом и голосом. Другими словами, пес принял украинский язык и начал его понимать", - объяснил Шутяк.

Он добавил, что батальон, в котором находится пес, сейчас находится в резерве. Макса закрепили за бойцом с позывным Риддик.

В комментарии для "Суспільне" Риддик рассказал, что пес очень хорош для дрессировки, один из лучших. Он знает все базовые команды, знает задержание. Своего нового хозяина Макс принял спокойно, без агрессии.