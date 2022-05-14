Трофейная овчарка из РФ выучила команды на украинском и "вступила" в Нацгвардию

В Николаевской области после разгрома россиян бойцы Нацгвардии обнаружили брошенных собак. Часть из них разбежалась, а бельгийская овчарка с амуницией осталась.
Пес две недели не давался никому в руки, а потом его приручила местная жительница Валентина. Сейчас овчарка приступает к службе в Нацгвардии Украины.
Об этом рассказал глава Николаевской областной общественной организации по содействию обороне Украины Юрий Шутяк в издании "Сегодня".
По словам Шутяка, после разгрома российских военных в Николаевской области осталось несколько российских служебных собак.
"После разгрома российских войск собаки разбежались, их было четыре-пять. Этот пес, на котором была амуниция, его назвали Баксом, две недели не давался никому в руки, но одна из местных жительниц, Валентина, смогла приручить его. Выставляла еду, чтобы прикармливать пса, также у Валентины во дворе была своя овчарка, сука. Таким образом этот пес и оказался у Валентины", - сообщил Шутяк.
Трофейная овчарка выучила украинский за несколько недель
Он отметил, что Валентине за пса предлагали деньги, а потом даже начали угрожать. Ему пришлось вмешаться в ситуацию и передать собаку украинским военным. До этого пес жил в одном вольере вместе с овчаркой Валентины по кличке Сима.
Валентина назвала овчарку Баксом, а позже военные переименовали его в Макса. Менее чем за месяц Макс выучил все команды на украинском языке и совсем скоро приступит к службе в рядах Нацгвардии.
"Собака умная, отличная. К своим обязанностям приступит совсем скоро. Что касается команд на украинском языке - они дублируются жестом и голосом. Другими словами, пес принял украинский язык и начал его понимать", - объяснил Шутяк.
Он добавил, что батальон, в котором находится пес, сейчас находится в резерве. Макса закрепили за бойцом с позывным Риддик.
В комментарии для "Суспільне" Риддик рассказал, что пес очень хорош для дрессировки, один из лучших. Он знает все базовые команды, знает задержание. Своего нового хозяина Макс принял спокойно, без агрессии.
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