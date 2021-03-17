На Троещине массово сносят МАФы, подтянулась полиция: "сколько малого бизнеса накрылось"

"Продолжаем. Прямо сейчас начался демонтаж незаконных построек на улице Маяковского 75/2. Отрабатываем всю локацию. Спасибо всем службам за слаженную работу", - написал Тимур.

На фото также видно, что на месте работы коммунальщиков присутствует полиция.

В Киеве сносят незаконные МАФы (фото: facebook.com/timurtkachenko)

Реакция киевлян

Большинство киевлян поддерживают снос незаконных построек. Однако многим жаль представителей малого бизнеса, которые трудились в этих ларьках. Также жители Троещины просят власти обратить внимание и на другие МАФы.

Круто! Так долго ждали. С 2018 года просили.

Это там, где на велодорожке шанхай стоит?

Там еще прямо на въезде стоит мегаМАФ, который странным образом стоит на красной зоне, и в котором несколько лет подряд был игровой зал!

Можно и "законные" не ставить?

Маяковского 26, Маяковского 43, Драйзера 8. И конечно там, где сейчас проходит демонтажи. Не просто мелких жуликов убрать, но и МАФы по 300-500 квадратов

Там, конечно, место зачетное. Давно надо было убрать. Молодцы

Пока вы там боретесь, в соседних "шанхаях" ларьки приростают. Пр-т Маяковского, 15.

Вроде и хорошо, порядок наведут, но сколько малого бизнеса накрылось в один момент...

Перестановка шахмат...

На "Фестивальном" снесли уже "незаконні споруди"? Вместо этого настроили ангаров. Просто перестановка мест. Через пару лет снесут ангары, скажут "незаконні" и опять по кругу...

Как выглядело это место до демонтажа МАФов

Отметим, что на Маяковского 75/2 расположен супермаркет "Сильпо", Новая почта и множество других магазинов, аптек и прочей коммерческой недвижимости. Раньше здесь был Универсам. Остановка наземного транспорта называется "Торговый центр".

Вся территория возле ТЦ в последние годы была заставлена ларьками и прочими "малыми архитектурными формами".

Вот так выглядела территория возле Универсама (фото: zoon и olx)