На Троєщині масово зносять МАФи, підтягнулась поліція: "скільки малого бізнесу накрилося"

У Києві продовжують активно боротися з торгашами. Тепер комунальники дісталися до незаконних МАФів на Троєщині, а саме - на Маяковського.
Знесення кіосків у Деснянському районі показав на фото у своєму Facebook глава Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.
"Продовжуємо. Прямо зараз почався демонтаж незаконних споруд на вулиці Маяковського 75/2. Відпрацьовуємо всю локацію. Спасибі всім службам за злагоджену роботу", - написав Тимур.
На фото також видно, що на місці роботи комунальників присутня поліція.
У Києві зносять незаконні МАФи (фото: facebook.com/timurtkachenko)
Більшість киян підтримують знесення незаконних споруд. Однак багатьом шкода представників малого бізнесу, які працювали в цих кіосках. Також мешканці Троєщини просять владу звернути увагу і на інші МАФи.
Зазначимо, що на Маяковського 75/2 розташований супермаркет "Сільпо", Нова пошта і безліч інших магазинів, аптек і іншої комерційної нерухомості. Раніше тут був Універсам. Зупинка наземного транспорту називається "Торговий центр".
Вся територія біля ТЦ в останні роки була заставлена кіосками та іншими "малими архітектурними формами".
Ось так виглядала територія біля Універсаму (фото: zoon і olx)
Раніше ми писали, що у переходах метро Києва знесені кіоски замінюють на нові.