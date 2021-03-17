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На Троєщині масово зносять МАФи, підтягнулась поліція: "скільки малого бізнесу накрилося"

Автор: Styler

У Києві продовжують активно боротися з торгашами. Тепер комунальники дісталися до незаконних МАФів на Троєщині, а саме - на Маяковського.

Знесення кіосків у Деснянському районі показав на фото у своєму Facebook глава Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко.

"Продовжуємо. Прямо зараз почався демонтаж незаконних споруд на вулиці Маяковського 75/2. Відпрацьовуємо всю локацію. Спасибі всім службам за злагоджену роботу", - написав Тимур.

На фото також видно, що на місці роботи комунальників присутня поліція.

У Києві зносять незаконні МАФи (фото: facebook.com/timurtkachenko)

Реакція киян

Більшість киян підтримують знесення незаконних споруд. Однак багатьом шкода представників малого бізнесу, які працювали в цих кіосках. Також мешканці Троєщини просять владу звернути увагу і на інші МАФи.

  • Круто! Так довго чекали. З 2018 року просили.
  • Це там, де на велодоріжці шанхай стоїть?
  • Там ще прямо на в'їзді стоїть мегаМАФ, який дивним чином стоїть на червоній зоні, і в якому кілька років поспіль був ігровий зал!
  • Можна і "законні" не ставити?
  • Маяковського 26, Маяковського 43, Драйзера 8. І звичайно там, де зараз проходить демонтаж. Не просто дрібних шахраїв прибрати, але і МАФи по 300-500 квадратів
  • Там, звичайно, місце зачотне. Давно треба було прибрати. Молодці
  • Поки ви там боретеся, в сусідніх "шанхаях" ятки приростають. Пр-т Маяковського, 15.
  • Начебто і добре, порядок наведуть, але скільки малого бізнесу накрилося в один момент...
  • Перестановка шахів...
  • На "Фестивальному" знесли вже "незаконні споруди"? Замість цього наставили ангарів. Просто перестановка місць. Через пару років знесуть ангари, скажуть "незаконні" і знову по колу...

Як виглядало це місце до демонтажу МАФів

Зазначимо, що на Маяковського 75/2 розташований супермаркет "Сільпо", Нова пошта і безліч інших магазинів, аптек і іншої комерційної нерухомості. Раніше тут був Універсам. Зупинка наземного транспорту називається "Торговий центр".

Вся територія біля ТЦ в останні роки була заставлена кіосками та іншими "малими архітектурними формами".

Ось так виглядала територія біля Універсаму (фото: zoon і olx)

Раніше ми писали, що у переходах метро Києва знесені кіоски замінюють на нові.

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