Трое украинских учителей стали лауреатами премии Global Teacher Award 2021: названы имена

Так, педагоги отстояли свои достижения на мировом уровне среди 110 стран и вошли в топ-50 лучших учителей Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine 2020.

Как рассказал Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, в Украине – лучшие учителя и талантливые педагоги. Также он добавил, что они громко заявляют об этом на весь мир.

Кто стал лауреатом премии

Александр Жук - учитель информатики, который работает с детьми с нарушениями слуха в запорожской школе-интернате "Джерело";

- учитель информатики, который работает с детьми с нарушениями слуха в запорожской школе-интернате "Джерело"; Татьяна Дуцик - учительница начальных классов Балабинского учебновоспитательного комплекса - гимназии "Престиж" в Запорожье;

- учительница начальных классов Балабинского учебновоспитательного комплекса - гимназии "Престиж" в Запорожье; Анна Бут – преподаватель Мелитопольского профессионального аграрного лицея и основательница волонтерского движения "Свичадо".

Кроме того, лучшим учителем Украины в 2018 году по версии Global Teacher Prize Ukraine стал Александр Жук. Также он попал в престижный рейтинг топ-30 до 30 лет. В 2019-м его отметили среди ТОП-10 новаторов, которые меняют Украину и мир.

Что известно о премии

Global Teacher Award – международная награда от Aks Education Awards, которую присуждают за выдающиеся достижения в работе преподавателя. В частности, чтобы стать лауреатом, нужно продемонстрировать значительные вклады в развитие ученичества и влияние на сообщество.

Учреждена премия в 2014 году, вручается с 2015 года. Неофициальное название - "Нобелевская премия для учителей".