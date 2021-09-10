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Трое украинских учителей стали лауреатами премии Global Teacher Award 2021: названы имена

Автор: Тетяна Самарук

Трех украинских учителей отметили в международной премии Global Teacher за значительный вклад в преподавание.

Министерство образования и науки обнародовало имена трех учителей, которые стали лауреатами международной премии Global Teacher 2021.

Так, педагоги отстояли свои достижения на мировом уровне среди 110 стран и вошли в топ-50 лучших учителей Украины по версии Global Teacher Prize Ukraine 2020.

Как рассказал Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, в Украине – лучшие учителя и талантливые педагоги. Также он добавил, что они громко заявляют об этом на весь мир.

Кто стал лауреатом премии

  • Александр Жук - учитель информатики, который работает с детьми с нарушениями слуха в запорожской школе-интернате "Джерело";
  • Татьяна Дуцик - учительница начальных классов Балабинского учебновоспитательного комплекса - гимназии "Престиж" в Запорожье;
  • Анна Бут – преподаватель Мелитопольского профессионального аграрного лицея и основательница волонтерского движения "Свичадо".

Кроме того, лучшим учителем Украины в 2018 году по версии Global Teacher Prize Ukraine стал Александр Жук. Также он попал в престижный рейтинг топ-30 до 30 лет. В 2019-м его отметили среди ТОП-10 новаторов, которые меняют Украину и мир.

Что известно о премии

Global Teacher Award – международная награда от Aks Education Awards, которую присуждают за выдающиеся достижения в работе преподавателя. В частности, чтобы стать лауреатом, нужно продемонстрировать значительные вклады в развитие ученичества и влияние на сообщество.

Учреждена премия в 2014 году, вручается с 2015 года. Неофициальное название - "Нобелевская премия для учителей".

Ранее мы сообщали, что украинским учителям пообещали по 60 тысяч. Названо кто получит деньги.

Также мы писали о том, что украинцам объяснили, как будут работать школы, где не вакцинировано 80% учителей.

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