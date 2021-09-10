Троє українських учителів стали лауреатами премії Global Teacher Award 2021: названо імена

Трьох українських вчителів відзначили в міжнародній премії Global Teacher за значний внесок у вчителювання.
Міністерство освіти і науки оприлюднило імена трьох вчителів, які стали лауреатами міжнародної премії Global Teacher 2021.
Так, педагоги відстояли свої досягнення на світовому рівні серед 110 країн та увійшли до топ-50 найкращих вчителів України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2020.
Як розповів Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, в Україні – найкращі вчителі та найталановитіші педагоги. Також він додав, що вони гучно заявляють про це на весь світ.
Окрім того, найкращим вчителем України у 2018 році за версією Global Teacher Prize Ukraine став Олександр Жук. Також він потрапив до престижного рейтингу топ-30 до 30 років. У 2019-му його відзначили серед ТОП-10 новаторів, які змінюють Україну та світ.
Global Teacher Award – міжнародна нагорода від Aks Education Awards, яку присуджують за видатні здобутки у вчителюванні. Зокрема, аби стати лауреатом, потрібно продемонструвати значні внески у розвиток учнівства та вплив на спільноту.
аснована премія у 2014 році, вручається з 2015 року. Неофіційна назва - "Нобелівська премія для вчителів".
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