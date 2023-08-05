Тризуб на місці. На монументі "Батьківщина-мати" розпочинають встановлення герба (відео)

Тризуб уже готують до встановлення

Ввечері 4 серпня будівельники привезли гігантський тризуб до монумента "Батьківщина-мати". До конструкції причепили спеціальні троси, щоб поступово підіймати її на самісіньку верхівку пам'ятки.

Але до кольору та форми виникли деякі запитання. Річ у тім, що на щиті "Батьківщини-матері" залишився силует радянської символіки, а колір тризуба відрізняється від кольору самого щита.

Проте фахівці вже знають, як розв'язати ці проблеми.

"Планується всю частину, де був радянський герб, повністю закрити пластинами зі сталі. На ці пластини буде прикріплюватися тризуб. Він буде навіть більший за розміром, ніж радянський герб", - пояснили в Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

Стосовно кольору металу, то на виробництві провели спеціальну обробку металу для пластин та тризуба, щоб вони кардинально не відрізнялися від скульптури.

"Варто додати, що навіть якщо відтінок відразу повністю не збігатиметься, це не буде довготривалою проблемою. Властивості цього сплаву металу такі, що впродовж короткого часу перебування на відкритому повітрі він набуває свого прогнозованого сталого кольору, і через деякий час нові елементи жодним чином не виділятимуться від загальної композиції", - заспокоїли спеціалісти.

Попередньо відомо, що монтажні роботи зі встановлення герба України розпочнуться сьогодні, 5 серпня, о 14:00. Разом із тим будівельники попереджають, що час можуть і перенести.

Пізніше початок підняття тризуба запланували на 16:00, а потім перенесли на 18:00. Розпочати роботи заважає вітер. Процес підйому займе 15-20 хвилин. Закріплення - ще три години.

Нагадаємо, що до 24 серпня 2023 року МКІП вирішило замінити радянську символіку на монументі "Батьківщина-мати". Для цього виготовили тризуб з двох типів металу: нержавіючої сталі завтовшки 1,7 мм та сталі закордонного виробництва завтовшки 1,5 мм.

Загальна вартість робіт становить 28 мільйонів гривень, і роботи проводять не за державні кошти, а за підтримки меценатів.

До речі, назву пам'ятника також пропонують змінити: з комунізованого "Батьківщина-мати" на "Україна-мати".