Тризуб на месте. На монументе "Родина-мать" приступают к установке герба (видео)

Тризуб уже готовят к установке

Вечером 4 августа строители привезли гигантский тризуб к монументу "Родина-мать". К конструкции прицепили специальные тросы, чтобы постепенно поднимать ее на самую верхушку достопримечательности.

Но к цвету и форме возникли некоторые вопросы. Дело в том, что на щите "Родины-матери" остался силуэт советской символики, а цвет тризуба отличается от цвета самого щита.

Однако специалисты уже знают, как решить эти проблемы.

"Планируется всю часть, где был советский герб, полностью закрыть пластинами из стали. На эти пластины будет прикрепляться тризуб. Он будет даже больше по размеру, чем советский герб", - объяснили в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне.

Что касается цвета металла, то на производстве была проведена специальная обработка металла для пластин и трезубца, чтобы они кардинально не отличались от скульптуры.

"Стоит добавить, что даже если оттенок сразу полностью не будет совпадать, это не будет долговременной проблемой. Свойства этого сплава металла такие, что в течение короткого времени пребывания на открытом воздухе он приобретает свой прогнозируемый устойчивый цвет, и через некоторое время новые элементы никак не будут выделяться от общей композиции", - успокоили специалисты.

Предварительно известно, что монтажные работы по установке герба Украины начнутся сегодня, 5 августа, в 14:00. Вместе с тем, строители предупреждают, что время могут и перенести.

Напомним, что до 24 августа 2023 года МКИП решило заменить советскую символику на монументе "Родина-мать". Для этого изготовили тризуб из двух типов металла: нержавеющей стали толщиной 1,7 мм и стали зарубежного производства толщиной 1,5 мм.

Общая стоимость работ составляет 28 миллионов гривен, и работы производятся не за государственные средства, а при поддержке меценатов.

Кстати, название памятника также предлагают изменить: с коммунизированного "Родина-мать" на "Украина-мать".