Трійця: що можна і чого не можна робити на свято

Що це за свято

За Євангелієм, у цей день на апостолів зійшов Святий Дух, і подарував їм уміння говорили різними мовами, щоб вони почали проповідувати вчення Христа по всьому світу. Цю подію також можна вважати днем народження християнської церкви.

Що не можна робити на Трійцю

Відвідування кладовища . Не можна ходити на цвинтар, заведено поминати померлих родичів у Батьківську суботу, яка передує святу.

. Не можна ходити на цвинтар, заведено поминати померлих родичів у Батьківську суботу, яка передує святу. Весілля . Не рекомендується призначати весілля на Трійцю, оскільки вважається, що така сім'я не буде щасливою. Також не можна стригтися і займатися косметичними процедурами.

. Не рекомендується призначати весілля на Трійцю, оскільки вважається, що така сім'я не буде щасливою. Також не можна стригтися і займатися косметичними процедурами. Праця та господарські роботи . Заборонено шити, пекти та працювати на городі, як і на інші великі християнські свята.

. Заборонено шити, пекти та працювати на городі, як і на інші великі християнські свята. Безпека на природі. Не можна ходити в ліс або на поле, бо вважається, що там з'являються мавки та русалки. Також заборонено купатися, адже за давніми повір'ями, русалки можуть затягнути на дно.

Не можна ходити в ліс або на поле, бо вважається, що там з'являються мавки та русалки. Також заборонено купатися, адже за давніми повір'ями, русалки можуть затягнути на дно. Настрій. Потрібно уникати негативних думок, заздрості та злості, оскільки вважається, що це може призвести до негативних наслідків.

Наступний день після Трійці називається "Духів День", коли забороняється працювати на землі, але можна шукати в ній скарб. Вважається, що земля обов'язково подарує хорошій людині щось цінне.

Що можна робити на Трійцю

Відвідування церкви . Оспівують Отця, Сина і Святого Духа, а також поминають померлих. Після Божественної літургії відбувається вечірня служба на честь поблажливості Святого Духа на учнів Ісуса.

. Оспівують Отця, Сина і Святого Духа, а також поминають померлих. Після Божественної літургії відбувається вечірня служба на честь поблажливості Святого Духа на учнів Ісуса. Освячення гілок і рослин . В церкву приносять гілки берези, клена або дуба, а також польові квіти. Після служби їх несуть додому, засушують і зберігають за іконами. Гілки залишають біля вікон і дверей для захисту від злої сили.

. В церкву приносять гілки берези, клена або дуба, а також польові квіти. Після служби їх несуть додому, засушують і зберігають за іконами. Гілки залишають біля вікон і дверей для захисту від злої сили. Заготівля віників для лазні . На Трійцю сушать віники для лазні, вважається, що вони набувають цілющих властивостей.

. На Трійцю сушать віники для лазні, вважається, що вони набувають цілющих властивостей. Сватання та знайомство з батьками. Хоча весілля на Трійцю не рекомендується, сватання і знайомство з батьками вважається гарною прикметою. Це сприятиме міцному і щасливому шлюбу.

Народні прикмети на Трійцю

Насамперед у цей день люди пророкували погоду та врожай:

Дощ на Трійцю говорить про гарну і теплу осінь, великий урожай та обіцяє багато грибів у лісі.

Прохолодний та вітряний день означає, що таке ж буде літо.

Тепла погода - до гарного врожаю огірків.

Ясне, сонячне небо - буде посушливе, спекотне літо.

Літають стрижі - почнеться справжнє, спекотне літо.

Також за народними звичаями треба звернути увагу: