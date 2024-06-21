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Троица: что можно и чего нельзя делать в праздник

Что можно и чего нельзя делать на Троицу 2024, народные приметы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Марина Кравченко

Троица считается одним из важнейших праздников и отмечается каждый год на 50-й день после Пасхи. В этом году Троица приходится на 23 июня.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нельзя делать в день Троицы, а что нужно сделать обязательно и народные приметы.

Что это за праздник

По Евангелию, в этот день на апостолов взошел Святой Дух, и подарил им умения говорить на разных языках, чтобы они начали проповедовать учение Христа по всему миру. Это событие можно считать днем рождения христианской церкви.

Что нельзя делать на Троицу

  • Посещение кладбища. Нельзя ходить на кладбище, принято поминать умерших родственников в Родительскую субботу, предваряющую святую.
  • Свадьба. Не рекомендуется назначать свадьбу на Троицу, поскольку считается, что семья не будет счастливой. Также нельзя стричься и заниматься косметическими процедурами.
  • Работа и хозяйственные работы. Запрещено шить, печь и работать на огороде, как и на другие великие христианские праздники.
  • Безопасность в природе. Нельзя ходить в лес или на поле, потому что считается, что там появляются малки и русалки. Также запрещено купаться, ведь по древним поверьям, русалки могут затянуть на дно.
  • Настроение. Следует избегать негативных мыслей, зависти и злобы, поскольку считается, что это может привести к негативным последствиям.

Следующий день после Троицы называется "Духов День", когда запрещается работать на земле, но можно искать в ней клад. Считается, что земля обязательно подарит хорошему человеку что-нибудь ценное.

Что можно делать на Троице

  • Посещение церкви. Воспевают Отца, Сына и Святого Духа, а также поминают умерших. После Божественной литургии совершается вечерняя служба в честь снисхождения Святого Духа к ученикам Иисуса.
  • Освящение ветвей и растений. В церковь приносят ветки березы, клена или дуба, а также полевые цветы. После службы их уносят домой, засушивают и хранят за иконами. Ветви оставляют у окон и дверей для защиты от злой силы.
  • Заготовка веников для бани. На Троицу сушат веники для бани, считается, что они приобретают целебные свойства.
  • Сватовство и знакомство с родителями. Хотя свадьба на Троицу не рекомендуется, сватовство и знакомство с родителями считается хорошей приметой. Это будет способствовать крепкому и счастливому браку.

Народные приметы на Троицу

Прежде всего в этот день люди предсказывали погоду и урожай:

  • Дождь на Троице говорит о хорошей и теплой осени, большом урожае и обещает много грибов в лесу.
  • Прохладный и ветреный день означает, что такое же лето.
  • Теплая погода - к хорошему урожаю огурцов.
  • Ясное, солнечное небо - будет засушливое, жаркое лето.
  • Летают стрижи - начнется настоящее, жаркое лето.

Также по народным обычаям следует обратить внимание:

  • Собранные в этот день травы приобретают еще большие целебные свойства, можно заготавливать их на зиму.
  • Если до рассвета умыться росой, это сохранит вашу красоту и укрепит здоровье на многие годы.
  • Береза служит оберегом от злых духов, то народные обычаи советуют приносить домой ветки и ставить на подоконники.
  • Чтобы незамужней девушке поскорее выйти замуж, нужно быть приветливой со всеми.
  • Увидеть радугу в этот день значит получить счастье для своей семьи.

Ранее мы уже рассказывали о Троицкой родительской субботе 2024 года и что нужно сделать в этот день.

Кроме того, узнайте чем отличаются Троица, Пятидесятница и Зеленые праздники и традиции празднования.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, SogodniSvyato, Википедия.

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