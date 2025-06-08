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Трійця 2025: що не можна робити на Зелені свята, важливі прикмети та традиції

Як правильно поводитися на Трійцю та Зелені свята (фото: Віталій Носач РБК-Україна) 
Автор: Фелікс Коркін

8 червня православні віряни України відзначають велике свято Трійці, яке ще називається П'ятидесятницею. У народі цей і наступні 2 дні також звуться Зеленими святами, і з ними пов'язано багато важливих традицій та заборон.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як правильно провести це свято, щоб здобути Боже благословіння та привернути удачу.

Як в Україні святкують Трійцю: традиції 

Свято Трійці пов’язане з подіями, описаними у Святому Письмі. Згідно з Біблією, після Воскресіння Ісуса Христа його учні зібралися на горі, де на них зійшов Святий Дух. Це сталося на 50-й день після Пасхи, тому свято ще зветься П'ятидесятницею. 

Апостоли отримали дар розмовляти різними мовами та проповідувати Слово Боже. Після цього вони розійшлися по всьому світу, щоб нести людям християнську віру.

В Україні Трійцю відзначають з давніх часів і дуже урочисто. У цей день люди одягаються в найкращий одяг, прикрашають оселю та себе зеленню, збирають польові букети. 

Зранку, почувши церковний дзвін, ідуть до храму - від малого до великого, вітаючи зустрічних словами "Зі святом!". Це день радості, молитви та єднання громади.

Дівчата з особливим трепетом чекали на Трійцю. Вони збиралися разом на вечорниці, ділилися новинами, ворожили, плели вінки та мріяли про щасливе заміжжя. 

Також було заведено збирати лікарські трави - пижмо, м’яту, чебрець, мелісу. З них готували цілющі чаї, а залишки сушили на зиму. У селах було прийнято святити колодязі - для цього запрошували священника додому.

Чому Трійцю називають Зеленими святами

У народі цей день звуть Зеленими святками. Назва бере свій початок ще з дохристиянських часів. 

Напередодні Зелених святок, у суботу, ще до сходу сонця, молоді дівчата йшли в ліс та на поле, щоб зірвати ароматні трави та рослини. Ввечері хлопці рубали гілки липи, берези, дуба і клена, щоб прикрасити господарські будівлі. Зіллям також оздоблювали віконниці та ікони в оселі. Не прикрашати дім вважалося великим гріхом.

Якщо листя залишалося зеленим і свіжим до ранку наступного дня, вірили, що хвороби та біди обминуть цей дім протягом року.

На Зелені свята головна прикраса - жива зелень (фото: Віталій Носач РБК-Україна) 

Що не можна робити на Трійцю

Трійця - велике церковне свято, тому в цей день слід зосередитися на молитві, спокої та добрих помислах. Віряни дотримуються низки заборон, які мають на меті збереження душевної гармонії та духовного очищення.

  • У цей день не можна сваритися, пліткувати, обманювати чи розпалювати конфлікти. 
  • Забороняється вживати алкоголь, за винятком причастя під час літургії. 
  • Не слід займатися важкою фізичною працею, зокрема ремонтом, городніми роботами або прибиранням. 
  • Не рекомендується відмовляти у допомозі близьким, а також купатися у відкритих водоймах, адже, за народними віруваннями, це може накликати біду.
  • Не варто у цей день святкувати весілля, оскільки вірили, що такі шлюби будуть нещасливими та нетривалими.
  • Наступного дня, у День Святого Духа, також не рекомендується виходити в поле чи займатися землею.

Народні прикмети Зелених свят

Наші предки здавна спостерігали за природою у дні Трійці та помічали знаки, які вважали провісниками майбутніх подій. 

  • Якщо на Трійцю йде дощ, це обіцяє тепле та врожайне літо. 
  • Сонце, що з’являється одразу після дощу, віщує багатий врожай зернових і фруктів.
  • Якщо на Зелені свята стоїть спека, то літо буде посушливим. 

Зібрані в цей день трави та квіти вважалися особливо цілющими й захисними - ними обкурювали хату, клали під подушки або зберігали до зими. 

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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти ПЦУ, Місячний календар, Traditions.in.ua, Вікіпедія.

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