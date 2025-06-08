Троица 2025: что нельзя делать на Зеленые праздники, важные приметы и традиции

8 июня православные верующие Украины отмечают великий праздник Троицы, который еще называется Пятидесятницей. В народе этот и последующие 2 дня также зовутся Зелеными праздниками, и с ними связано много важных традиций и запретов.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как правильно провести этот праздник, чтобы получить Божье благословение и привлечь удачу.
Праздник Троицы связан с событиями, описанными в Священном Писании. Согласно Библии, после Воскресения Иисуса Христа его ученики собрались на горе, где на них сошел Святой Дух. Это произошло на 50-й день после Пасхи, поэтому праздник еще называется Пятидесятницей.
Апостолы получили дар разговаривать на разных языках и проповедовать Слово Божье. После этого они разошлись по всему миру, чтобы нести людям христианскую веру.
В Украине Троицу отмечают с давних времен и очень торжественно. В этот день люди одеваются в лучшую одежду, украшают дом и себя зеленью, собирают полевые букеты.
Утром, услышав церковный колокол, идут в храм - от мала до велика, приветствуя встречных словами "С праздником!". Это день радости, молитвы и единения общины.
Девушки с особым трепетом ждали Троицу. Они собирались вместе на вечерницы, делились новостями, гадали, плели венки и мечтали о счастливом замужестве.
Также было принято собирать лекарственные травы - пижму, мяту, чабрец, мелиссу. Из них готовили целебные чаи, а остатки сушили на зиму. В селах было принято святить колодцы - для этого приглашали священника домой.
В народе этот день зовут Зелеными праздниками. Название берет свое начало еще с дохристианских времен.
Накануне Зеленых святок, в субботу, еще до восхода солнца, молодые девушки шли в лес и на поле, чтобы сорвать ароматные травы и растения. Вечером ребята рубили ветки липы, березы, дуба и клена, чтобы украсить хозяйственные постройки. Зельем также украшали ставни и иконы в доме. Не украшать дом считалось большим грехом.
Если листья оставались зелеными и свежими до утра следующего дня, верили, что болезни и беды обойдут этот дом в течение года.
Троица - большой церковный праздник, поэтому в этот день следует сосредоточиться на молитве, спокойствии и добрых помыслах. Верующие придерживаются ряда запретов, которые имеют целью сохранение душевной гармонии и духовного очищения.
Наши предки издавна наблюдали за природой в дни Троицы и замечали знаки, которые считали предвестниками будущих событий.
Собранные в этот день травы и цветы считались особенно целебными и защитными - ими окуривали дом, клали под подушки или хранили до зимы.
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При подготовке материала использовались источники: сайты ПЦУ, Лунный календарь, Traditions.in.ua, Википедия.