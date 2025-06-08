Трійця 2025: що не можна робити на Зелені свята, важливі прикмети та традиції

8 червня православні віряни України відзначають велике свято Трійці, яке ще називається П'ятидесятницею. У народі цей і наступні 2 дні також звуться Зеленими святами, і з ними пов'язано багато важливих традицій та заборон.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як правильно провести це свято, щоб здобути Боже благословіння та привернути удачу.

Як в Україні святкують Трійцю: традиції

Свято Трійці пов’язане з подіями, описаними у Святому Письмі. Згідно з Біблією, після Воскресіння Ісуса Христа його учні зібралися на горі, де на них зійшов Святий Дух. Це сталося на 50-й день після Пасхи, тому свято ще зветься П'ятидесятницею.

Апостоли отримали дар розмовляти різними мовами та проповідувати Слово Боже. Після цього вони розійшлися по всьому світу, щоб нести людям християнську віру.

В Україні Трійцю відзначають з давніх часів і дуже урочисто. У цей день люди одягаються в найкращий одяг, прикрашають оселю та себе зеленню, збирають польові букети.

Зранку, почувши церковний дзвін, ідуть до храму - від малого до великого, вітаючи зустрічних словами "Зі святом!". Це день радості, молитви та єднання громади.

Дівчата з особливим трепетом чекали на Трійцю. Вони збиралися разом на вечорниці, ділилися новинами, ворожили, плели вінки та мріяли про щасливе заміжжя.

Також було заведено збирати лікарські трави - пижмо, м’яту, чебрець, мелісу. З них готували цілющі чаї, а залишки сушили на зиму. У селах було прийнято святити колодязі - для цього запрошували священника додому.

Чому Трійцю називають Зеленими святами

У народі цей день звуть Зеленими святками. Назва бере свій початок ще з дохристиянських часів.

Напередодні Зелених святок, у суботу, ще до сходу сонця, молоді дівчата йшли в ліс та на поле, щоб зірвати ароматні трави та рослини. Ввечері хлопці рубали гілки липи, берези, дуба і клена, щоб прикрасити господарські будівлі. Зіллям також оздоблювали віконниці та ікони в оселі. Не прикрашати дім вважалося великим гріхом.

Якщо листя залишалося зеленим і свіжим до ранку наступного дня, вірили, що хвороби та біди обминуть цей дім протягом року.

На Зелені свята головна прикраса - жива зелень (фото: Віталій Носач РБК-Україна)

Що не можна робити на Трійцю

Трійця - велике церковне свято, тому в цей день слід зосередитися на молитві, спокої та добрих помислах. Віряни дотримуються низки заборон, які мають на меті збереження душевної гармонії та духовного очищення.

У цей день не можна сваритися , пліткувати, обманювати чи розпалювати конфлікти.

, пліткувати, обманювати чи розпалювати конфлікти. Забороняється вживати алкоголь , за винятком причастя під час літургії.

, за винятком причастя під час літургії. Не слід займатися важкою фізичною працею , зокрема ремонтом, городніми роботами або прибиранням.

, зокрема ремонтом, городніми роботами або прибиранням. Не рекомендується відмовляти у допомозі близьким , а також купатися у відкритих водоймах, адже, за народними віруваннями, це може накликати біду.

, а також купатися у відкритих водоймах, адже, за народними віруваннями, це може накликати біду. Не варто у цей день святкувати весілля , оскільки вірили, що такі шлюби будуть нещасливими та нетривалими.

, оскільки вірили, що такі шлюби будуть нещасливими та нетривалими. Наступного дня, у День Святого Духа, також не рекомендується виходити в поле чи займатися землею.

Народні прикмети Зелених свят

Наші предки здавна спостерігали за природою у дні Трійці та помічали знаки, які вважали провісниками майбутніх подій.

Якщо на Трійцю йде дощ, це обіцяє тепле та врожайне літо.

Сонце, що з’являється одразу після дощу, віщує багатий врожай зернових і фруктів.

Якщо на Зелені свята стоїть спека, то літо буде посушливим.

Зібрані в цей день трави та квіти вважалися особливо цілющими й захисними - ними обкурювали хату, клали під подушки або зберігали до зими.