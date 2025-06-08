Троица 2025: что нельзя делать на Зеленые праздники, важные приметы и традиции

8 июня православные верующие Украины отмечают великий праздник Троицы, который еще называется Пятидесятницей. В народе этот и последующие 2 дня также зовутся Зелеными праздниками, и с ними связано много важных традиций и запретов.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как правильно провести этот праздник, чтобы получить Божье благословение и привлечь удачу.

Как в Украине празднуют Троицу: традиции

Праздник Троицы связан с событиями, описанными в Священном Писании. Согласно Библии, после Воскресения Иисуса Христа его ученики собрались на горе, где на них сошел Святой Дух. Это произошло на 50-й день после Пасхи, поэтому праздник еще называется Пятидесятницей.

Апостолы получили дар разговаривать на разных языках и проповедовать Слово Божье. После этого они разошлись по всему миру, чтобы нести людям христианскую веру.

В Украине Троицу отмечают с давних времен и очень торжественно. В этот день люди одеваются в лучшую одежду, украшают дом и себя зеленью, собирают полевые букеты.

Утром, услышав церковный колокол, идут в храм - от мала до велика, приветствуя встречных словами "С праздником!". Это день радости, молитвы и единения общины.

Девушки с особым трепетом ждали Троицу. Они собирались вместе на вечерницы, делились новостями, гадали, плели венки и мечтали о счастливом замужестве.

Также было принято собирать лекарственные травы - пижму, мяту, чабрец, мелиссу. Из них готовили целебные чаи, а остатки сушили на зиму. В селах было принято святить колодцы - для этого приглашали священника домой.

Почему Троицу называют Зелеными праздниками

В народе этот день зовут Зелеными праздниками. Название берет свое начало еще с дохристианских времен.

Накануне Зеленых святок, в субботу, еще до восхода солнца, молодые девушки шли в лес и на поле, чтобы сорвать ароматные травы и растения. Вечером ребята рубили ветки липы, березы, дуба и клена, чтобы украсить хозяйственные постройки. Зельем также украшали ставни и иконы в доме. Не украшать дом считалось большим грехом.

Если листья оставались зелеными и свежими до утра следующего дня, верили, что болезни и беды обойдут этот дом в течение года.

На Зеленые праздники главное украшение - живая зелень (фото: Виталий Носач РБК-Украина)

Что нельзя делать на Троицу

Троица - большой церковный праздник, поэтому в этот день следует сосредоточиться на молитве, спокойствии и добрых помыслах. Верующие придерживаются ряда запретов, которые имеют целью сохранение душевной гармонии и духовного очищения.

В этот день нельзя ссориться , сплетничать, обманывать или разжигать конфликты.

, сплетничать, обманывать или разжигать конфликты. Запрещается употреблять алкоголь , за исключением причастия во время литургии.

, за исключением причастия во время литургии. Не следует заниматься тяжелым физическим трудом , в частности ремонтом, огородными работами или уборкой.

, в частности ремонтом, огородными работами или уборкой. Не рекомендуется отказывать в помощи близким , а также купаться в открытых водоемах, ведь, по народным верованиям, это может навлечь беду.

, а также купаться в открытых водоемах, ведь, по народным верованиям, это может навлечь беду. Не стоит в этот день праздновать свадьбы , поскольку верили, что такие браки будут несчастливыми и непродолжительными.

, поскольку верили, что такие браки будут несчастливыми и непродолжительными. На следующий день, в День Святого Духа, также не рекомендуется выходить в поле или заниматься землей.

Народные приметы Зеленых праздников

Наши предки издавна наблюдали за природой в дни Троицы и замечали знаки, которые считали предвестниками будущих событий.

Если на Троицу идет дождь, это обещает теплое и урожайное лето.

Солнце, появляющееся сразу после дождя, предвещает богатый урожай зерновых и фруктов.

Если на Зеленые праздники стоит жара, то лето будет засушливым.

Собранные в этот день травы и цветы считались особенно целебными и защитными - ими окуривали дом, клали под подушки или хранили до зимы.