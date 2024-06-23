Трійця 2024: що не можна робити сьогодні, традиції і прикмети свята
Сьогодні, 23 червня, свято - православні українці святкують День Святої Трійці. Це свято, також відоме як П'ятидесятниця, відзначається на п'ятдесятий день після Великодня.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, а також хто святкує день ангела.
Яке сьогодні свято у церковному календарі
В українській традиції Трійця є частиною Зелених свят, що тривають від 20 червня до Відання П'ятидесятниці 28 червня. Цей цикл також включає поминальну суботу перед Трійцею і День Святого Духа 24 червня.
На п'ятдесятий день після воскресіння Ісуса Христа апостоли, мати Христа, та жінки-мироносиці зібралися разом. За легендами, раптово почався шум, потім з неба зійшов вогонь і осів на кожному, хто був присутній, у вигляді язиків полум'я. Всі вони були наповнені Святим Духом.
У цей день апостоли отримали дар зцілення та знання різних мов, і відправилися проповідувати християнство по всьому світу.
Свято присвячене сходженню Всевишнього до людей у всіх трьох іпостасях: у вигляді Бога-Отця, Бога-Сина і Бога-Святого Духа.
Зіслання Святого Духа (зображення: Вікіпедія)
Що не можна робити сьогодні, 23 червня
Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:
- Займатися важкою фізичною роботою
- Шити або вишивати
- Сваритися та лихословити
- Влаштовувати шумні вечірки
- Вживати алкогольні напої
- Відмовляти у допомозі нужденним.
Також не рекомендується ходити в ліс і на поле, бо вважається, що цього дня там господарює нечиста сила - мавки та русалки. Заборонено купатися, адже за давніми повір'ями, русалки можуть затягнути на дно.
Свята Трійця (зображення: Вікіпедія)
Народні прикмети і традиції цього дня
- Якщо іде дощ - буде тепле літо
- Різка зміна погоди - до багатого врожаю
- Спека - до сухого посушливого літа
- Дощить - така погода затягнеться ще на кілька днів
- На небі з’явилася веселка - слід чекати на дощ
- Ясне зоряне небо - восени буде гарний врожай грибів.
Вважається, що зібрані цього дня трави набувають захисних та лікувальних здібностей. В
А ввечері заведено ходити до бані, щоб очистити тіло, оскільки за народними повір’ями, сьогодні вода здатна "змити" всі хвороби.
П'ятидесятниця (зображення: Вікіпедія)
У кого день ангела сьогодні
Сьогодні іменини святкують: Захар, Денис, Дмитро, Іраклій, Гнат, Микита, Макар, Микола, Петро, Павло, Ілона, Олена.
Знак гороскопа людей, які народилися сьогодні - Рак.
Які свята ще відзначають в Україні сьогодні
Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:
- День державної служби
- Міжнародний день вдів
- Міжнародний Олімпійський день
- День без образ
- День народження друкарської машинки.
Раніше ми вже розповідали про Трійцю 2024 та як правильно відзначати велике свято, його ритуали і традиції.
Крім того, дізнайтеся, чим відрізняються Трійця, П’ятидесятниця і Зелені свята.
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ, Велика українська енциклопедія, SogodniSvyato, Вікіпедія.