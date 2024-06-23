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Трійця 2024: що не можна робити сьогодні, традиції і прикмети свята

Неділя 23 червня 2024 06:00
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Трійця 2024: що не можна робити сьогодні, традиції і прикмети свята Що не можна робити на Трійцю, традиції і прикмети свята (колаж: РБК-Україна)
Автор: Марина Кравченко

Сьогодні, 23 червня, свято - православні українці святкують День Святої Трійці. Це свято, також відоме як П'ятидесятниця, відзначається на п'ятдесятий день після Великодня.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, а також хто святкує день ангела.

Яке сьогодні свято у церковному календарі

В українській традиції Трійця є частиною Зелених свят, що тривають від 20 червня до Відання П'ятидесятниці 28 червня. Цей цикл також включає поминальну суботу перед Трійцею і День Святого Духа 24 червня.

На п'ятдесятий день після воскресіння Ісуса Христа апостоли, мати Христа, та жінки-мироносиці зібралися разом. За легендами, раптово почався шум, потім з неба зійшов вогонь і осів на кожному, хто був присутній, у вигляді язиків полум'я. Всі вони були наповнені Святим Духом.

У цей день апостоли отримали дар зцілення та знання різних мов, і відправилися проповідувати християнство по всьому світу.

Свято присвячене сходженню Всевишнього до людей у всіх трьох іпостасях: у вигляді Бога-Отця, Бога-Сина і Бога-Святого Духа.

Трійця 2024: що не можна робити сьогодні, традиції і прикмети свята

Зіслання Святого Духа (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 23 червня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

  • Займатися важкою фізичною роботою
  • Шити або вишивати
  • Сваритися та лихословити
  • Влаштовувати шумні вечірки
  • Вживати алкогольні напої
  • Відмовляти у допомозі нужденним.

Також не рекомендується ходити в ліс і на поле, бо вважається, що цього дня там господарює нечиста сила - мавки та русалки. Заборонено купатися, адже за давніми повір'ями, русалки можуть затягнути на дно.

Трійця 2024: що не можна робити сьогодні, традиції і прикмети свята

Свята Трійця (зображення: Вікіпедія)

Народні прикмети і традиції цього дня

  • Якщо іде дощ - буде тепле літо
  • Різка зміна погоди - до багатого врожаю
  • Спека - до сухого посушливого літа
  • Дощить - така погода затягнеться ще на кілька днів
  • На небі з’явилася веселка - слід чекати на дощ
  • Ясне зоряне небо - восени буде гарний врожай грибів.

Вважається, що зібрані цього дня трави набувають захисних та лікувальних здібностей. В

А ввечері заведено ходити до бані, щоб очистити тіло, оскільки за народними повір’ями, сьогодні вода здатна "змити" всі хвороби.

Трійця 2024: що не можна робити сьогодні, традиції і прикмети свята

П'ятидесятниця (зображення: Вікіпедія)

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Захар, Денис, Дмитро, Іраклій, Гнат, Микита, Макар, Микола, Петро, Павло, Ілона, Олена.

Знак гороскопа людей, які народилися сьогодні - Рак.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них:

  • День державної служби
  • Міжнародний день вдів
  • Міжнародний Олімпійський день
  • День без образ
  • День народження друкарської машинки.

Раніше ми вже розповідали про Трійцю 2024 та як правильно відзначати велике свято, його ритуали і традиції.

Крім того, дізнайтеся, чим відрізняються Трійця, П’ятидесятниця і Зелені свята.

Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ, Велика українська енциклопедія, SogodniSvyato, Вікіпедія.

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