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Троица 2024: что нельзя делать сегодня, традиции и приметы праздника

Воскресенье 23 июня 2024 06:00
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Троица 2024: что нельзя делать сегодня, традиции и приметы праздника Что нельзя делать на Троицу, традиции и приметы праздника (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Марина Кравченко

Сегодня, 23 июня, праздник - православные украинцы празднуют День Святой Троицы. Этот праздник, также известный как Пятидесятница, отмечается на пятидесятый день после Пасхи.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, а также кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

В украинской традиции Троица является частью Зеленых праздников, которые проходят с 20 июня до Ведания Пятидесятницы 28 июня. Этот цикл также включает поминальную субботу перед Троицей и День Святого Духа 24 июня.

На пятидесятый день после воскресения Иисуса Христа апостолы, мать Христа и женщины мироносицы собрались вместе. По легендам, внезапно начался шум, затем с неба сошел огонь и осел на каждом присутствовавшем в виде языков пламени. Все они были наполнены Святым Духом.

В этот день апостолы получили дар исцеления и знания разных языков, и отправились проповедовать христианство по всему миру.

Праздник посвящен восхождению Всевышнего к людям во всех трех ипостасях: в виде Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа.

Троица 2024: что нельзя делать сегодня, традиции и приметы праздника

Сошествие Святого Духа (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 23 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

  • Заниматься тяжелой физической работой
  • Шить или вышивать
  • Ссориться и злословить
  • Устраивать шумные вечеринки
  • Употреблять алкогольные напитки
  • Отказывать в помощи нуждающимся.

Также не рекомендуется ходить в лес и на поле, потому что считается, что в этот день там хозяйничает нечистая сила - мавки и русалки. Запрещено купаться, ведь по древним поверьям, русалки могут затянуть на дно.

Троица 2024: что нельзя делать сегодня, традиции и приметы праздника

Святая Троица (изображение: Википедия)

Народные приметы и традиции этого дня

  • Если идет дождь - будет теплое лето
  • Резкое изменение погоды - к богатому урожаю
  • Жара - к сухому засушливому лету
  • Идет дождь - такая погода затянется еще на несколько дней
  • На небе появилась радуга - следует ожидать дождя
  • Ясное звездное небо - осенью будет хороший урожай грибов.

Считается, что собранные в этот день травы приобретают защитные и лечебные способности.

А вечером принято ходить в баню, чтобы очистить тело, поскольку по народным поверьям, сегодня вода способна "смыть" все болезни.

Троица 2024: что нельзя делать сегодня, традиции и приметы праздника

Пятидесятница (изображение: Википедия)

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Захар, Денис, Дмитрий, Ираклий, Игнат, Никита, Макар, Николай, Петр, Павел, Илона, Елена.

Знак гороскопа людей, родившихся сегодня - Рак.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них:

  • День государственной службы
  • Международный день вдов
  • Международный Олимпийский день
  • День без оскорблений
  • День рождения пишущей машинки.

Ранее мы уже рассказывали о Троице 2024 и как правильно отмечать великий праздник, его ритуалы и традиции.

Кроме того, узнайте, чем отличаются Троица, Пятидесятница и Зеленые праздники.

При написании материала были использованы источники: сайты ПЦУ, Церковный календарь УПЦ, Большая украинская энциклопедия, SogodniSvyato, Википедия.

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