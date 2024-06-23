Троица 2024: что нельзя делать сегодня, традиции и приметы праздника

Сегодня, 23 июня, праздник - православные украинцы празднуют День Святой Троицы. Этот праздник, также известный как Пятидесятница, отмечается на пятидесятый день после Пасхи.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о главных запретах дня, народных приметах и традициях, а также кто празднует день ангела.

Какой сегодня праздник в церковном календаре

В украинской традиции Троица является частью Зеленых праздников, которые проходят с 20 июня до Ведания Пятидесятницы 28 июня. Этот цикл также включает поминальную субботу перед Троицей и День Святого Духа 24 июня.

На пятидесятый день после воскресения Иисуса Христа апостолы, мать Христа и женщины мироносицы собрались вместе. По легендам, внезапно начался шум, затем с неба сошел огонь и осел на каждом присутствовавшем в виде языков пламени. Все они были наполнены Святым Духом.

В этот день апостолы получили дар исцеления и знания разных языков, и отправились проповедовать христианство по всему миру.

Праздник посвящен восхождению Всевышнего к людям во всех трех ипостасях: в виде Бога-Отца, Бога-Сына и Бога-Святого Духа.

Сошествие Святого Духа (изображение: Википедия)

Что нельзя делать сегодня, 23 июня

Согласно верованиям и народным традициям украинцев, сегодня желательно не делать следующее:

Заниматься тяжелой физической работой

Шить или вышивать

Ссориться и злословить

Устраивать шумные вечеринки

Употреблять алкогольные напитки

Отказывать в помощи нуждающимся.

Также не рекомендуется ходить в лес и на поле, потому что считается, что в этот день там хозяйничает нечистая сила - мавки и русалки. Запрещено купаться, ведь по древним поверьям, русалки могут затянуть на дно.

Святая Троица (изображение: Википедия)

Народные приметы и традиции этого дня

Если идет дождь - будет теплое лето

Резкое изменение погоды - к богатому урожаю

Жара - к сухому засушливому лету

Идет дождь - такая погода затянется еще на несколько дней

На небе появилась радуга - следует ожидать дождя

Ясное звездное небо - осенью будет хороший урожай грибов.

Считается, что собранные в этот день травы приобретают защитные и лечебные способности.

А вечером принято ходить в баню, чтобы очистить тело, поскольку по народным поверьям, сегодня вода способна "смыть" все болезни.

Пятидесятница (изображение: Википедия)

У кого день ангела сегодня

Сегодня именины празднуют: Захар, Денис, Дмитрий, Ираклий, Игнат, Никита, Макар, Николай, Петр, Павел, Илона, Елена.

Знак гороскопа людей, родившихся сегодня - Рак.

Какие праздники еще отмечают в Украине сегодня

Кроме церковного праздника сегодня есть несколько государственных, профессиональных и других праздников и памятных дней. Главные из них: