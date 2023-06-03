Троица 2023: главный запрет праздника, нарушив который можно навлечь беду

Троица, "Зелена неділя", или Пятидесятница по православному календарю - День Сошествия Святого Духа, будет праздноваться в этом году 4 июня. Этот праздник относится к Пасхальному циклу и считается великим. Именно поэтому существует множество запретов, ограничений, а также традиций и обычаев этого выдающегося дня.

О каких запретах следует помнить, и какой из них главный - в материале Styler дальше.

Что нельзя делать на Троицу

В этот светлый праздник нужно излучать доброту, милосердие и человечность. Именно поэтому запрещено отказывать в помощи людям, которые в этом действительно нуждаются. Верят, что нарушившего запрет целый год будут преследовать беды и нищета.

По этой же причине нельзя ссориться, злословить, желать кому-то зла (даже мысленно). Не стоит обижаться, думать о плохом. Постарайтесь сфокусироваться на позитиве, и он придет в вашу жизнь.

По народным приметам, на Троицу нельзя купаться в водоемах. Когда-то наши предки, которые искренне верили в таких существ, как водяные и русалки, считали, что они могут затянуть человека на дно.

Как и в любой религиозный праздник не стоит заниматься тяжелым физическим трудом - строить, ремонтировать, убирать, стирать или работать на огороде. Можно выполнять только обычную домашнюю работу, готовить еду людям или животным.

Нельзя также иметь дело с острыми предметами: резать, стричься или стричь ногти, а также брать в руки лопаты, косы.

Что нужно сделать на "Зелену неділю"

Одна из самых интересных народных традиций, которая сохранилась и по сей день: украшать дом свежими ветвями деревьев: клена, березы, ивы, липы, а также цветами и травами, желательно благоухающими: любистком, мятой, аиром, тимьяном, полынью. Говорят, они приносят удачу и несут свет.

Букет освящают в храме или дома с молитвой и желательно священной водой и хранят круглый год дома. Считается, что так вы отгоняете беду и привлекаете в дом благополучие. А еще лекарственные травы используют для лечения - считается, что их сила значительно больше, чем у неосвященных в храме на праздник.

После службы в церкви все собираются за семейным столом и угощаются вкусностями, среди которых должны быть блюда из зелени и яиц.

Никаких ограничений в этот день нет. А вот алкоголем злоупотреблять не стоит. Все-таки это религиозный праздник, а не свадьба.

На Троицу можно свататься и знакомиться с будущими родственниками, крестить детей (запрета на этот обряд нет).

Что значит этот древний праздник

Свое название - День Сошествия Святого Духа праздник получил в честь восхождения Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед Своим Вознесением на небеса.

Таким образом, этот праздник обозначает явление людям Всевышнего во всех трех ипостасях как святой Троице: в виде Бога-Отца, в виде Бога-Сына и в виде Бога-Святого Духа.

Празднуется Троица всегда в воскресенье, через 50 дней после Пасхи, отсюда второе название - Пятидесятница.