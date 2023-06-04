Трійця 2023: гарні листівки і щирі вітання в СМС, віршах і своїми словами

В цей день варто робити добро, допомагати нужденним, прощати ворогів і бажати іншим добра, блага, процвітання і добробуту.

Трійця, або День Зіслання Святого Духа - одне з головних церковних і народних свят в Україні, яке 2023 року відзначається 4 червня, через п'ятдесят днів після Великодня.

Зробити це своїми словами, гарними листівками, картинками, віршами та СМС вам допоможуть наші привітання, які ви знайдете в матеріалі далі.

Як привітати СМС, віршами та листівками

Вділи всі зелені шати -

І будиночки, і хатки,

Всі немов на карнавал,

В листячку помчав трамвай.

Йдуть святить вінки дівчата,

З ними йдуть Зелені Свята!

З Трійцею я вас вітаю,

Миру, злагоди, добра,

Розуміння, віри в серці

І душевного тепла.

Хай Господь допомагає,

Янгол хай вас боронить,

Хай здійсняться всі бажання

І любов в душі горить.

Світла Трійця хай завжди

Сім'ю оберігає.

Подолати всі проблеми

У житті допомагає.

В цей день бажаю вам добра,

Любові, ласки і тепла.

Хай море сонця подарує

Ця світла радісна пора.

Трійця зелена, весняна, ясна

Йде до нас знову дівиця красна.

Її зустрінемо зіллям духмяним,

Настроєм радісним і весняним.

Кетяги гілля і квітів пахучих,

Щастя прийде до нас неминуче,

Будемо пишно весну закликати,

Трійцю щасливими зустрічати!

У свято Трійці вам бажаю

Багато радості, добра,

Хай море сонця подарує

Погожа літня ця пора!

***

В одяг зелений одягнемо хату,

Бо день особливий - Зелені свята.

З Трійцею, люди, будьте здорові!

Спокою, віри, добра та любові!

Вас зі Трійцею вітаю,

Зелені бажаю в хаті,

Щоб жили завжди ви в мирі

І у Божій благодаті.

Буде хай достаток в домі,

Розуміння і любов,

Хай Господь допомагає

По життю вам знов і знов.

Гарні привітання своїми словами та картинками

Нехай Трійця подарує радість вашій оселі, здоров‘я всій родині, любов та щирість оточення, теплі дні та сонячний настрій!

У священний день Трійці хочу всім побажати, щоб почуття переповнювали, рідні люди оберігали, чуйні слова вражали в саме серце, події приємно дивували, а вчинки бентежили.

У Зелену неділю, у Трійцю бажаю вам гармонії, радості і тепла! Хай свято прийде у ваш дім і приведе з собою щастя та добробут! Бажаю пишного стола, веселих пісень, домашнього затишку. Хай зникнуть всі негаразди із вашого життя, хай вас оберігають янголи, нехай Бог візьме вас під своє крило, а благодать і спокій панують у душі!

У світле свято Трійці всім серцем бажаю вірного кохання, міцної віри, залізного здоров'я, щасливої усмішки, надійної удачі, прекрасного життя та чудових людей у ній. Нехай Пресвята Трійця захищає тебе від бід і дарує тобі добру надію!

Вітаю з Трійцею і бажаю, щоб у душі завжди жила надія, щоб у серці було багато місця для щирого кохання, щоб у житті все цвіло та гарнішало. Щастя, здоров'я, радості, добробуту, миру та добрих чудес.

Фото: pixabay, freepik, колаж Styler

Світла дому, усмішки на обличчі, світла в очах, щоб берег від усіх напастей ангел-охоронець, а удача, успіх, щастя та благодать завжди вели за руку, захищаючи від негараздів та неприємностей. З Трійцею!

Відеопривітання з Трійцею