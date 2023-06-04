Троица 2023: красивые открытки и искренние поздравления в СМС, стихах и своими словами
Троица, или День Сошествия Святого Духа - один из главных церковных и народных праздников в Украине, который в 2023 году отмечается 4 июня, через пятьдесят дней после Пасхи.
В этот день следует делать добро, помогать нуждающимся, прощать врагов и желать другим добра, блага, процветания и благополучия.
Сделать это своими словами, красивыми открытками, картинками, стихами и СМС вам помогут наши поздравления, которые вы найдете в материале ниже.
Как поздравить СМС, стихами и открытками
Не стоит беспокоиться
О всяких пустяках.
Сегодня праздник Троицы -
Господь у нас в сердцах!
Пусть в жизни все устроится,
Как в самых сладких снах.
***
В праздник Троицы вам желаю
Много радости, добра,
Пусть море солнца подарит
Прекрасная летняя эта пора!
Сегодня светлая, радостная Троица,
А это значит: все хорошее утроится!
И втрое больше счастья, веры, мира
Пускай вмещает сердце и квартира!
***
Пусть Троица благословит,
От лиха, зла и бед хранит,
Исполнит все Ваши желания,
Надежды, мечты и ожидания.
Я с Троицей святою
Сердечно поздравляю,
Добра, любви и счастья
Вам от души желаю.
Пускай Вас охраняет
Троица святых,
От зла оберегает
И от людей лихих.
Со Святою Троицей!
Пусть дела все спорятся,
Вера укрепляется,
Счастья прибавляется.
Пусть доход умножится,
Жизнь как надо сложится,
Ссоры позабудутся,
А мечты все сбудутся.
С Троицей святою поздравляю,
Доброты и счастья пожелаю!
Бог пускай от бед оберегает,
От ненастья всюду защищает.
Ждет пускай вас мир лишь, свет и благость,
Теплота сердец, любовь и радость.
Пришла святая Троица,
И крепко я желаю,
Пусть благодатью полнится
Вся жизнь твоя до края!
Пусть вера в сердце светится,
Грехи проходят мимо,
И к лучшему изменится
Весь путь необозримый!
Красивые приветствия своими словами и картинками
Пусть Троица подарит радость вашему дому, здоровье всей семье, любовь и искренность окружения, теплые дни и солнечное настроение!
В священный день Троицы хочу всем пожелать, чтобы чувства переполняли, родные люди оберегали, чуткие слова поражали самое сердце, события приятно удивляли, а поступки поражали.
В Зеленое воскресенье, в Троицу желаю вам гармонии, радости и тепла! Пусть праздник придет в ваш дом и приведет с собой счастье и благополучие! Желаю пышного стола, веселых песен, домашнего уюта. Пусть исчезнут все невзгоды из вашей жизни, пусть вас оберегают ангелы, пусть Бог возьмет вас под свое крыло, а благодать и покой господствуют в душе!
В светлый праздник Троицы всем сердцем желаю верной любви, веры, крепкого здоровья, счастливой улыбки, удачи, прекрасной жизни и искренних людей в ней. Пусть Пресвятая Троица защищает тебя от бед и дарит тебе благую надежду!
Поздравляю с Троицей и желаю, чтобы в душе всегда жила надежда, чтобы в сердце было много места для искренней любви, чтобы в жизни все цвело и процветало. Счастья, здоровья, радости, благополучия, мира и добрых чудес!
Фото: pixabay, freepik, коллаж Styler
Мир дому, улыбку на лице, света в глазах, чтобы берег от всех напастей ангел-хранитель, а удача, успех, счастье и благодать всегда вели за руку, защищая от невзгод и неприятностей. С Троицей!
Видеопоздравления с Троицей
Раньше мы писали также, что категорически нельзя делать на Троицу, чтобы не привлечь беду и нищету.
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