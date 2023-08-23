Як організувати робоче місце для школяра, щоб не завдати шкоди здоров'ю

Діти за робочим столом проводять багато часу. Тому важливо організувати для школяра правильне та безпечне місце, щоб не нашкодити здоров'ю..

Як можна покращити умови для навчання дитини та яких помилок уникати - читайте нижче.

Меблі повинні відповідати зросту

Як повідомляє МОЗ, важливо звернути увагу на зріст школяра, розташування столу тощо. Бажано придбати стілець із можливістю регулювання висоти.

Від цього залежить не лише зручність роботи, а й формування правильної постави дитини. Правильна поза для сидіння за письмовим столом така: учень сидить на стільці, попереково-крижовою частиною тіла спирається на його спинку й тримає рівно корпус і голову.

Низький стіл змусить дитину надто сильно нахилятися над зошитом, це може зіпсувати поставу, зависокий - сприятиме напруженню і підвищеній втомлюваності.

Тому, якщо є можливість, придбайте стіл-трансформер. Проблему зависокого стільця можна вирішити завдяки підставці під ноги.

Освітлення

Крім стельової люстри використовуйте ще настільний світильник.

Вдень це питання можна вирішити завдяки природному світлу, а в темні години доби - застосувавши штучне освітлення.

Якщо стіл стоятиме біля вікна, уникайте прямого сонячного світла - воно відбиватиметься від аркушів і спричинятиме напруження очей.

Оптимальний варіант для штучного освітлення - настільна лампа на гнучкій ніжці. Вона дозволяє коригувати напрям світла, а також висоту самої лампи. Якщо ваша дитина пише правою рукою, поставте лампу ліворуч, а якщо вона шульга - праворуч.

Комп'ютер

Монітор від комп'ютера повинен стояти навпроти обличчя дитини на відстані витягнутої руки. Клавіатура й мишка мають бути на рівні ліктя, запʼястя повинні бути розташовані прямо - так м’язи не набрякатимуть.

Організація простору

Потрібно подбати про ящики та органайзери для підручників, зошитів і канцтоварів. Ніщо не має відволікати дитину від навчання та щоб зайві речі завжди можна було сховати.

Безпека

Додамо, що для робочого місця дитини обирайте меблі, які мають заокруглені кути або накладки. Надавати перевагу варто кріслам, які мають механічні чи автоматичні стопори, що блокують колеса. Крім того, зверніть увагу на матеріали.