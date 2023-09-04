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Как сложить тревожный рюкзак для школьника так, чтобы ребенку было комфортно в укрытии

Понедельник 04 сентября 2023 18:04
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Как сложить тревожный рюкзак для школьника так, чтобы ребенку было комфортно в укрытии Что положить ребенку в тревожный рюкзак (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Этот учебный год в большинстве школ будет проходить в очном формате. При этом во время воздушных тревог дети должны будут находиться в укрытие.

О том, что должно быть в тревожном рюкзаке ребенка, рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Что положить ребенку в тревожный рюкзак

Родителям школьников следует подготовить отдельный рюкзак, который ребенок будет держать в школе и во время воздушной тревоги будет брать с собой до укрытия.

В него следует положить:

  • питательные батончики, снеки длительного хранения
  • бутылку питьевой воды
  • влажные салфетки
  • теплое легкое одеяло
  • записку, в которой указан ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, номера телефонов, адреса)
  • дополнительный телефон (по возможности) вместе с зарядным кабелем и павербанком
  • медицинские препараты, если ребенок проходит курс на постоянной основе (предварительно проинформировав об этом классного руководителя и вложив инструкцию, как нужно давать препарат)
  • несколько вещей, которые создадут ребенку атмосферу комфорта. Это может быть книга, раскраска или любимая игрушка

"Не перегружайте рюкзак, ведь тяжелый рюкзак может помешать ребенку быстро эвакуироваться в безопасное место", - отмечают в Министерстве.

Как сложить тревожный рюкзак для школьника так, чтобы ребенку было комфортно в укрытииКак собрать тревожный рюкзак для школьника (инфографика Центра общественного здоровья)

Как организовать здоровое питание для школьника

В Минздраве объяснили, как правильно организовать питание ребенка во время учебы, чтобы он получал все необходимые вещества. Эксперты назвали 7 главных правил:

  • выработайте здоровые привычки для ребенка - он должен завтракать, обедать в конкретное время, ужинать не позднее чем за 2,5 часа до сна

  • замените водой все остальные напитки - соки, фреши и сладкая вода содержат сахар, а он может стать причиной развития кариеса и набора лишнего веса

  • выбирайте цельнозерновые продукты - они содержат больше полезных веществ, поэтому обогатят организм необходимыми нутриентами

  • позаботьтесь о здоровых перекусах - лучше всего для этого выбирать овощную соломку (морковь, сельдерей), орехи и семена

  • выбирайте фрукты и ягоды на десерт - они содержат меньше калорий, поэтому ребенок не наберет вес и не будет употреблять добавленного сахара

  • откажитесь от пищевого "мусора" - чипсы, сухарики и тому подобное желательно полностью исключить из рациона, или хотя бы свести к минимуму

  • поощряйте физическую активность - ребенку нужно много двигаться, для этого запишите его на спортивные кружки, занятия танцами и т. п.

Раньше мы писали о том, как организовать рабочее место школьника.

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