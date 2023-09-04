Как сложить тревожный рюкзак для школьника так, чтобы ребенку было комфортно в укрытии
Этот учебный год в большинстве школ будет проходить в очном формате. При этом во время воздушных тревог дети должны будут находиться в укрытие.
О том, что должно быть в тревожном рюкзаке ребенка, рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Что положить ребенку в тревожный рюкзак
Родителям школьников следует подготовить отдельный рюкзак, который ребенок будет держать в школе и во время воздушной тревоги будет брать с собой до укрытия.
В него следует положить:
- питательные батончики, снеки длительного хранения
- бутылку питьевой воды
- влажные салфетки
- теплое легкое одеяло
- записку, в которой указан ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, номера телефонов, адреса)
- дополнительный телефон (по возможности) вместе с зарядным кабелем и павербанком
- медицинские препараты, если ребенок проходит курс на постоянной основе (предварительно проинформировав об этом классного руководителя и вложив инструкцию, как нужно давать препарат)
- несколько вещей, которые создадут ребенку атмосферу комфорта. Это может быть книга, раскраска или любимая игрушка
"Не перегружайте рюкзак, ведь тяжелый рюкзак может помешать ребенку быстро эвакуироваться в безопасное место", - отмечают в Министерстве.
Как собрать тревожный рюкзак для школьника (инфографика Центра общественного здоровья)
Как организовать здоровое питание для школьника
В Минздраве объяснили, как правильно организовать питание ребенка во время учебы, чтобы он получал все необходимые вещества. Эксперты назвали 7 главных правил:
- выработайте здоровые привычки для ребенка - он должен завтракать, обедать в конкретное время, ужинать не позднее чем за 2,5 часа до сна
-
замените водой все остальные напитки - соки, фреши и сладкая вода содержат сахар, а он может стать причиной развития кариеса и набора лишнего веса
-
выбирайте цельнозерновые продукты - они содержат больше полезных веществ, поэтому обогатят организм необходимыми нутриентами
-
позаботьтесь о здоровых перекусах - лучше всего для этого выбирать овощную соломку (морковь, сельдерей), орехи и семена
-
выбирайте фрукты и ягоды на десерт - они содержат меньше калорий, поэтому ребенок не наберет вес и не будет употреблять добавленного сахара
-
откажитесь от пищевого "мусора" - чипсы, сухарики и тому подобное желательно полностью исключить из рациона, или хотя бы свести к минимуму
-
поощряйте физическую активность - ребенку нужно много двигаться, для этого запишите его на спортивные кружки, занятия танцами и т. п.
Раньше мы писали о том, как организовать рабочее место школьника.
Читайте также о 5 наибольших изменениях в школах в этом году.