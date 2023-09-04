Как сложить тревожный рюкзак для школьника так, чтобы ребенку было комфортно в укрытии

Этот учебный год в большинстве школ будет проходить в очном формате. При этом во время воздушных тревог дети должны будут находиться в укрытие.

О том, что должно быть в тревожном рюкзаке ребенка, рассказали в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Что положить ребенку в тревожный рюкзак

Родителям школьников следует подготовить отдельный рюкзак, который ребенок будет держать в школе и во время воздушной тревоги будет брать с собой до укрытия.

В него следует положить:

питательные батончики, снеки длительного хранения

бутылку питьевой воды

влажные салфетки

теплое легкое одеяло

записку, в которой указан ФИО ребенка, контактные данные родителей и ближних родственников (имена, номера телефонов, адреса)

дополнительный телефон (по возможности) вместе с зарядным кабелем и павербанком

медицинские препараты, если ребенок проходит курс на постоянной основе (предварительно проинформировав об этом классного руководителя и вложив инструкцию, как нужно давать препарат)

несколько вещей, которые создадут ребенку атмосферу комфорта. Это может быть книга, раскраска или любимая игрушка

"Не перегружайте рюкзак, ведь тяжелый рюкзак может помешать ребенку быстро эвакуироваться в безопасное место", - отмечают в Министерстве.

Как собрать тревожный рюкзак для школьника (инфографика Центра общественного здоровья)

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