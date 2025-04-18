Тривожний дзвінок чи норма? Що означає різний тиск на правій і лівій руках

Зазвичай ми не замислюємося, на якій руці проводити вимірювання, але іноді помічаємо, що показники на правій та лівій руках відрізняються. Чи є це приводом для занепокоєння? Відповідь не така однозначна, і в деяких випадках така різниця може бути сигналом серйозних проблем зі здоров'ям.

Невелика різниця – варіант норми

Медичні фахівці зазначають, що невелика різниця в артеріальному тиску між правою та лівою руками до 5-10 мм рт. ст. вважається цілком прийнятною і часто не є ознакою патології. Це може бути пов'язано з анатомічними особливостями кровоносних судин, різницею в м'язовій масі рук або навіть тимчасовими факторами, такими як положення тіла під час вимірювання. Деякі дослідження показують, що фізіологічно тиск на правій руці у більшості людей може бути дещо вищим.

Для отримання найбільш точних даних рекомендується проводити перше вимірювання тиску на обох руках і надалі використовувати ту руку, де показник був вищим. Якщо різниця незначна, можна використовувати будь-яку руку, але важливо робити наступні вимірювання на тій самій руці для порівняння динаміки.

Коли різниця стає небезпечною?

Проте, значна різниця в артеріальному тиску між правою та лівою руками може бути тривожним симптомом і вказувати на потенційні проблеми зі здоров'ям. Особливу увагу слід звернути на різницю, що перевищує 15-20 мм рт. ст. як для систолічного (верхнього), так і для діастолічного (нижнього) тиску.

Ось деякі стани, які можуть бути причиною значної різниці в артеріальному тиску між руками:

Периферичний атеросклероз

Закупорка або звуження артерій однієї з рук атеросклеротичними бляшками може призвести до зниження тиску в цій руці. Це особливо актуально для людей похилого віку.

Синдром підключичного обкрадання

У цьому стані артерія, що постачає кров до однієї з рук, звужується або блокується, і кров з інших артерій "перекачується" для забезпечення кровотоку в цій руці, що призводить до зниження тиску.

Розшарування аорти

Це серйозний стан, при якому внутрішня стінка головної артерії тіла розривається. Різниця в тиску між руками може бути одним із симптомів.

Васкуліти

Запальні захворювання кровоносних судин можуть вражати артерії нерівномірно, викликаючи різницю в тиску.

Тромбоемболія

Закупорка артерії тромбом може призвести до різкого зниження тиску в ураженій руці.

Вроджені аномалії судин

У рідкісних випадках різниця в тиску може бути пов'язана з особливостями будови кровоносних судин.

На що слід звернути увагу?

Якщо ви помітили значну та стійку різницю в артеріальному тиску між правою та лівою руками, особливо якщо це супроводжується іншими симптомами, такими як біль у грудях, задишка, слабкість в одній руці, оніміння або поколювання, негайно зверніться до лікаря!

Регулярне вимірювання артеріального тиску, особливо якщо у вас є фактори ризику серцево-судинних захворювань, може допомогти виявити цю проблему на ранній стадії. Лікар зможе провести необхідні обстеження, встановити причину різниці в тиску та призначити відповідне лікування, якщо це необхідно.

Правильне вимірювання – запорука точного результату

Важливо пам'ятати, що на результати вимірювання артеріального тиску можуть впливати різні фактори, такі як неправильне положення тіла, використання невідповідної манжети, фізичне навантаження або вживання кофеїну перед процедурою. Тому для отримання достовірних даних слід дотримуватися правил вимірювання: