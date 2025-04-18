Тревожный звонок или норма? Что означает разное давление на правой и левой руках

Обычно мы не задумываемся, на какой руке проводить измерения, но иногда замечаем, что показатели на правой и левой руке отличаются. Является ли это поводом для беспокойства? Ответ не так однозначен, и в некоторых случаях такая разница может быть сигналом серьезных проблем со здоровьем.

Небольшая разница - вариант нормы

Медицинские специалисты отмечают, что небольшая разница в артериальном давлении между правой и левой руками до 5-10 мм рт. ст. считается вполне приемлемой и часто не является признаком патологии. Это может быть связано с анатомическими особенностями кровеносных сосудов, разницей в мышечной массе рук или даже временными факторами, такими как положение тела во время измерения. Некоторые исследования показывают, что физиологически давление на правой руке у большинства людей может быть несколько выше.

Для получения наиболее точных данных рекомендуется проводить первое измерение давления на обеих руках и в дальнейшем использовать ту руку, где показатель был выше. Если разница незначительна, можно использовать любую руку, но важно делать следующие измерения на той же руке для сравнения динамики.

Когда разница становится опасной?

Тем не менее, значительная разница в артериальном давлении между правой и левой руками может быть тревожным симптомом и указывать на потенциальные проблемы со здоровьем. Особое внимание следует обратить на разницу, превышающую 15-20 мм рт. ст. как для систолического (верхнего), так и для диастолического (нижнего) давления.

Вот некоторые состояния, которые могут быть причиной значительной разницы в артериальном давлении между руками:

Периферический атеросклероз

Закупорка или сужение артерий одной из рук атеросклеротическими бляшками может привести к снижению давления в этой руке. Это особенно актуально для пожилых людей.

Синдром подключичного обкрадывания

В этом состоянии артерия, снабжающая кровью одну из рук, сужается или блокируется, и кровь из других артерий "перекачивается" для обеспечения кровотока в этой руке, что приводит к снижению давления.

Расслоение аорты

Это серьезное состояние, при котором внутренняя стенка главной артерии тела разрывается. Разница в давлении между руками может быть одним из симптомов.

Васкулиты

Воспалительные заболевания кровеносных сосудов могут поражать артерии неравномерно, вызывая разницу в давлении.

Тромбоэмболия

Закупорка артерии тромбом может привести к резкому снижению давления в пораженной руке.

Врожденные аномалии сосудов

В редких случаях разница в давлении может быть связана с особенностями строения кровеносных сосудов.

На что следует обратить внимание?

Если вы заметили значительную и устойчивую разницу в артериальном давлении между правой и левой руками, особенно если это сопровождается другими симптомами, такими как боль в груди, одышка, слабость в одной руке, онемение или покалывание, немедленно обратитесь к врачу!

Регулярное измерение артериального давления, особенно если у вас есть факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, может помочь выявить эту проблему на ранней стадии. Врач сможет провести необходимые обследования, установить причину разницы в давлении и назначить соответствующее лечение, если это необходимо.

Правильное измерение - залог точного результата

Важно помнить, что на результаты измерения артериального давления могут влиять различные факторы, такие как неправильное положение тела, использование неподходящей манжеты, физическая нагрузка или употребление кофеина перед процедурой. Поэтому для получения достоверных данных следует придерживаться правил измерения: