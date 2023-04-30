Тривожні та насичені дні: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 1 по 7 травня

Овен

Запасіться терпінням та постарайтеся передбачити всі можливі варіанти розвитку ситуацій. У вас найближчого тижня нависне загроза особистим стосункам. Можливі серйозні сварки, що призведуть до розриву стосунків.

Якщо це у ваші плани не входить, то терміново вживайте заходів – приділіть більше часу партнерові, поцікавтеся його справами, запропонуйте свою допомогу. Увага та турбота – найкращі ліки проти розлучення.

Телець

Ви чекали на зміни? Готуйтеся та насолоджуйтесь, оскільки зміни вже почали плавно входити у ваше життя. Спочатку ви можете навіть не помітити, що щось почало змінюватися.

Якщо ви хотіли щось завершити в особистій сфері та почати щось зовсім нове – це відбудеться найближчими днями. Будьте обережнішими з фінансами - є ризик зробити помилку.

Близнюки

"Якщо кінь здох - злазь". Саме цією індіанською приказкою можна описати найближчий тиждень у Близнюків. І це стосуватиметься практично всіх сфер життя - від особистих стосунків до робочих.

Тільки надмірні зусилля та ваше бажання дозволять вам зберегти те, що є зараз. Якщо вам це не потрібно – завершуйте спілкування, партнерство, стосунки, проєкт.

Рак

Тиждень у Раків буде сприятливим для домашньої сфери та отримання задоволення від спілкування з рідними, близькими, друзями, дітьми та тваринами.

Також вдалим стане спілкування з однодумцями чи ймовірними майбутніми колегами по новому проєкту. Приділіть час дому, звичайним справам.

Лев

Вам необхідно зміцнити свою позицію та вже отриманий успіх. Проявляти ініціативу зірки не рекомендують, варто міцно влаштуватися на тому, чого ви вже досягли.

Тому уважно займайтеся своєю справою, перевіряйте вже досягнуте, розширюйте робочі контакти, а у вільний час – займіться собою та своїм будинком.

Діва

Зміни наздоженуть Дів до кінця першого тижня травня. Все, що можна зробити в цій ситуації – ретельно та продумано підготуватися до того, що життя може заграти новими фарбами.

Прорахуйте ризики, мінімізуйте втрати. Не чекайте, поки зміни схоплять вас зненацька - йдіть їм на зустріч із розкритими обіймами.

Терези

Тиждень буде приємний і розмірений, що для Терезів може виявитися нудним періодом. Але не варто зараз розвивати бурхливу діяльність, оскільки зусилля можуть бути витрачені задарма.

Однак вам варто записувати всі ідеї та думки, які будуть приходити до вашої голови в ці дні. У майбутньому це вам дуже придасться, і ви почнете себе хвалити за те, що зберегли ваш політ фантазії.

Скорпіон

Вам явно почав тиснути "вантаж прожитих років", тому настав час його позбутися. Ну чи хоч би викинути зі свого багажу якісь речі, які вам спокою не дають уже давно.

Подумайте, що чи хто вам у вашому житті вже точно не потрібно. Якщо ви хотіли з кимось помиритися або попросити вибачення, тому що совість мучить - зараз найвдаліший час.

Стрілець

Цей тиждень стане для Стрільців дуже важливим. Почнуть з'являтися цікаві пропозиції та ідеї для майбутніх проєктів. Так, життя триває і вже зараз варто подумати про те, куди ви рухатиметеся далі.

Не поспішайте приймати рішення, давати згоду або кидатися у вир з головою - у вас є час для обдуманих рішень, продумування деталей та планування.

Козеріг

Найважливіше, чому доведеться навчитися Козерогам цього тижня - приймати те, що відбувається таким, яке воно є. І людей такими, якими вони є.

Не варто сидіти на одному місці та спостерігати за тим, як життя тече повз - стрибайте в човен і пливіть, робіть все, що у ваших силах. Якщо ви відчуваєте, що ваші зусилля не дають результату - адаптуйтеся до ситуації.

Водолій

Представникам цього знака варто припинити витати у хмарах і будувати ілюзії – ці мильні бульбашки можуть вас підвести. Не чекайте від людей більше, ніж вони можуть вам дати. І це стосується не лише людей, а й усього, що вас оточує зараз.

Віддача може бути зовсім не такою, як ви очікуєте. Зміни до вас прийдуть, але навіть якщо зараз вони будуть негативними, вони все одно змінять ваше майбутнє на краще.

Риби

Тиждень для особливої активності не підходить, тому Рибам варто сконцентруватися на завершенні старих завдань і підготовці до нових. Найближчими днями у вашому житті можуть з'явитися нові люди, нові ідеї, нові проєкти та події.

Не поспішайте робити висновки, настрій та "вітер" можуть змінитися як погода. Зачекайте, спостерігайте, прикиньте ризики.