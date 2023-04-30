Тревожные и насыщенные дни: гороскоп для всех знаков Зодиака с 1 по 7 мая

Овен

Запаситесь терпением и постарайтесь предусмотреть все возможные варианты развития ситуаций. У вас в ближайшую неделю нависнет угроза над личными отношениями. Возможны серьезные ссоры, которые приведут к разрыву отношений.

Если это в ваши планы не входит, то срочно принимайте меры - уделите больше времени партнеру, поинтересуйтесь его делами, предложите свою помощь. Внимание и забота - лучшее лекарство от развода.

Телец

Вы ждали перемен? Готовьтесь и наслаждайтесь, так как изменения уже начали плавно входить в вашу жизнь. Сначала вы можете даже не заметить, что уже что-то начало меняться.

Если вы хотели что-то завершить в личной сфере и начать что-то совершенно новое - это произойдет в ближайшие дни. Будьте осторожнее с финансами - есть риск совершить ошибку.

Близнецы

"Если лошадь сдохла - слазь". Именно этой индейской поговоркой можно описать ближайшую неделю у Близнецов. И это будет касаться практически всех сфер жизни - от личных отношений до рабочих.

Только чрезмерные усилия и ваше желание позволят вам сохранить то, что есть сейчас. Если вам это не нужно - завершайте общение, партнерство, отношения, проект.

Рак

Неделя у Раков будет благоприятной для домашней сферы и получения удовольствия от общения с родными, близкими, друзьями, детьми и животными.

Также удачным станет общение с единомышленниками или вероятными будущими коллегами по новому проекту. Уделите время дому, обычным делам.

Лев

Вам необходимо укрепить свою позицию и уже полученный успех. Проявлять инициативу звезды не рекомендуют, стоит прочно обосноваться на том, чего вы уже достигли.

Поэтому внимательно занимайтесь своим делом, проверяйте уже достигнутое, расширяйте рабочие контакты, а в свободное время - займитесь собой и своим домом.

Дева

Перемены догонят Дев к концу первой недели мая. Все, что можно сделать в этой ситуации - тщательно и продуманно подготовиться к тому, что жизнь может заиграть новыми красками.

Просчитайте риски, минимизируйте потери. Не ждите, пока перемены поймают вас врасплох - идите им на встречу с распростертыми объятиями.

Весы

Неделя будет приятная и размеренная, что для Весов может оказаться скучным периодом. Но не стоит сейчас развивать бурную деятельность, так как усилия могут пропасть даром.

Однако вам стоит записывать все идеи и мысли, которые будут приходить в вашу голову в эти дни. В будущем это вам очень сильно пригодится, и вы начнете себя хвалить за то, что сохранили ваш полет фантазии.

Скорпион

Вам явно начал жать "груз прожитых лет", поэтому пришло время от него избавиться. Ну или хотя бы выбросить из своего багажа какие-то вещи, которые вам покоя не дают уже давно.

Подумайте, что или кто вам в вашей жизни уже точно не нужен. Если вы хотели с кем-то помириться или принести искренние извинения, так как совесть мучает, - сейчас самое удачное время.

Стрелец

Эта неделя станет для Стрельцов очень важной. Начнут появляться интересные предложения и идеи для будущих проектов. Да, жизнь продолжается и уже сейчас стоит подумать о том, куда вы будете двигаться дальше.

Не спешите принимать решения, давать согласие или бросаться в омут с головой - у вас есть время для обдуманных решений, продумывания деталей и планирования.

Козерог

Самое важное, чему придется научиться Козерогам на этой неделе - принимать происходящее таким, какое оно есть. И людей такими, какие они есть.

Не стоит сидеть на одном месте и наблюдать за тем, как жизнь течет мимо - прыгайте в лодку и плывите, делайте все, что в ваших силах. Если чувствуете, что ваши усилия не дают результата - адаптируйтесь к ситуации.

Водолей

Представителям этого знака стоит прекратить витать в облаках и строить иллюзии - эти мыльные пузыри могут вас подвести. Не ждите от людей больше, чем они могут вам дать. И это касается не только людей, но и всего, что вас окружает сейчас.

Отдача может быть совершенно не такой, как вы ждете. Перемены к вам придут, но даже если сейчас они будут негативными, они все равно изменят ваше будущее к лучшему.

Рыбы

Неделя для особой активности не подходит, поэтому Рыбам стоит сконцентрироваться на завершении старых задач и подготовке к новым. В ближайшие дни в вашей жизни могут появиться новые люди, новые идеи, новые проекты и события.

Не спешите делать выводы, настроение и "ветер" могут перемениться как погода. Подождите, понаблюдайте, прикиньте риски.