Тривожні новини. Вчені визначили, які міста можуть опинитися під водою до 2050 року

До 2050 року низка міст - від невеликих до мегаполісів - можуть опинитися під водою в результаті підйому рівня моря та просідання землі.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що саме турбує вчених і про які міста йдеться.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Nature.com, ResearchGate.
Проведене нещодавно дослідження враховувало два основних фактори:
Воно визначило, що за наступну чверть століття води Світового океану можуть піднятися на близько 0,3 метра.
У межах своєї роботи науковці проаналізували точні дані радарних вимірювань, які відображають просідання низки міст США, розташованих на узбережжях Атлантичного океану, Тихого океану та Мексиканської затоки.
Вони склали також карту районів, найбільш вразливих до повеней.
На думку вчених, до 2050 року 32 американських міста ризикують бути затопленими.
Під водою можуть опинитися не лише невеликі міста, але й цілі мегаполіси - Нью-Йорк, Бостон, Сан-Франциско, Новий Орлеан та Маямі (де проживає приблизно 30% населення США).
"Навіть якщо врахувати поточні берегозахисні споруди, до 2050 року відносне підвищення рівня моря загрожує території площею від 1006 до 1389 кілометрів квадратних, що становить загрозу для 55-273 тис. осіб населення", - уточнюється у дослідженні.
Прибережні небезпеки у США (інфографіка: nature.com)
Водночас науковці пропонують рішення, що може запобігти катаклізмам та руйнівним наслідкам:
На думку експертів, це допоможе уникнути подальшого просідання землі, а також посилити захист узбережжя.
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