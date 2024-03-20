Тревожные новости. Ученые определили, какие города могут оказаться под водой до 2050 года

До 2050 года ряд городов - от небольших до мегаполисов - могут оказаться под водой в результате подъема уровня моря и проседания земли.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что именно беспокоит ученых и о каких городах идет речь.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Nature.com, ResearchGate.
Проведенное недавно исследование учитывало два основных фактора:
Оно определило, что за следующую четверть века воды Мирового океана могут подняться на около 0,3 метра.
В рамках своей работы ученые проанализировали точные данные радарных измерений, отображающих проседание ряда городов США, расположенных на побережьях Атлантического океана, Тихого океана и Мексиканского залива.
Они составили также карту районов, наиболее уязвимых к наводнениям.
По мнению ученых, к 2050 году 32 американских города рискуют быть затопленными.
Под водой могут оказаться не только небольшие города, но и целые мегаполисы - Нью-Йорк, Бостон, Сан-Франциско, Новый Орлеан и Майами (где проживает около 30% населения США).
"Даже если учесть текущие берегозащитные сооружения, к 2050 году относительное повышение уровня моря угрожает территории площадью от 1006 до 1389 квадратных километров, что представляет угрозу для 55-273 тыс. человек населения", - уточняется в исследовании.
Прибрежные опасности в США (инфографика: nature.com)
В то же время ученые предлагают решение, которое может предотвратить катаклизмы и разрушительные последствия:
По мнению экспертов, это поможет избежать дальнейшего проседания земли, а также усилить защиту побережья.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему Европе грозит новый "ледниковый период" и когда изменения достигнут Украины.
Читайте также, как именно, по мнению ученых, спутники Starlink угрожают Земле.