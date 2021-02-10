"Триумфальная арка" завоевателя Вавилона: ученые нашли знаменитые ворота Кира Великого (фото)

Отмечается, что знаменитые ворота были возведены во время правления персидского царя Кира II Великого (559-529 гг. до н.э.) и его сына Камбиса (521-529 гг. до н.э.) до прихода Дария к власти в 521 г. до н.э.

Исследователи убеждены, что их построили в честь завоевания Вавилона после 539 года до нашей эры войском Кира Великого.

Находку удалось обнаружить группе иранских и итальянских ученых после кропотливых непрерывных раскопок, которые длились 8 сезонов. Исследовательская программа проводилась в течение 45 дней в сентябре, октябре и ноябре 2020 года в кирпичном кургане Парсех Персеполис.

Эти раскопки стали центром внимания большинства мировых университетов и международных научных центров. Исследователями была обнаружена вавилонская клинопись ахеменидского периода.

В связи с тем, что обнаруженное здание было построено в 6-м веке до нашей эры, после разрушения оно за 25 веков превратилось в груду тысяч кирпичей. В течение этих веков надписи в центральном коридоре здания обрушились и рассыпались, превратились в обломки.

В Иране археологи обнаружили ворота персидского царя Кира Великого, построенные в VI веке до нашей эры (фото: sedayemiras.ir)

Строение представляет собой прямоугольное здание с размерами каждой стороны около 40 метров по оси север-юг и 30 метров по оси восток-запад. Толстые стены здания толщиной примерно от 10 до 12 метров, окружающие прямоугольное помещение размером 40 квадратных метров, располагались в центре комплекса, который открывался коридором шириной 5 метров с юго-восточной и северо-западной сторон.

Коммуникационная ось ворот была обнаружена в 360 метрах к югу от них, в районе Таль Фирузи 5, где находится большой дворец размером 55 на 60 метров. Территория между воротами кирпичного кургана и недавно обнаруженным дворцом была покрыта кампусами, которые сегодня являются частью водопроводных сооружений этого кампуса на этом месте. Информация, полученная в результате геофизических исследований, подтвердила существование садов и воды, системы снабжения в этой области.

Весь внешний корпус и большой коридор ворот этой части города Парсех были украшены цветным глазурованным кирпичом, а при строительстве этих ворот использовались тысячи кусков кирпича, каждый размером 33 на 33 и толщиной 11 см.

После ахеменидского периода это большое здание было превращено в насыпь из земли, и сегодня местные жители называют его кирпичным холмом.

В Иране обнаружили ворота персидского царя Кира Великого (фото: sedayemiras.ir)

"Нижние части и цоколь стен были украшены изображениями лотоса, а фасад - различными цветными панно с изображениями мифических животных и символами верований древних иранцев, эламитов и месопотамцев", - рассказал иранский археолог Алирезы Аскари-Чаруди.