"Тріумфальна арка" завойовника Вавилона: вчені знайшли знамениті ворота Кира Великого (фото)

Зазначається, що знамениті ворота були зведені під час правління перського царя Кира II Великого (559-529 рр. до н.е.) та його сина Камбіса (521-529 рр. до н.е.) до приходу Дарія до влади у 521 р. до н.е.

Дослідники переконані, що їх побудували на честь завоювання Вавилона після 539 року до нашої ери військом Кира Великого.

Знахідку вдалося виявити групі іранських та італійських вчених після копітких безперервних розкопок, які тривали 8 сезонів. Дослідницька програма проводилася протягом 45 днів у вересні, жовтні та листопаді 2020 року в цегляному кургані Парсех Персеполіс.

Ці розкопки стали центром уваги більшості світових університетів та міжнародних наукових центрів. Дослідниками був виявлений вавілонський клинопис ахеменідського періоду.

У зв'язку з тим, що виявлена будівля була побудована в 6-му столітті до нашої ери, після руйнування вона за 25 століть перетворилася на купу тисяч цеглин. Протягом цих століть написи в центральному коридорі будівлі впали та розсипалися, перетворилися на уламки.

В Ірані археологи виявили ворота перського царя Кира Великого, побудовані в VI столітті до нашої ери (фото: sedayemiras.ir)

Будова являє собою прямокутну будівлю з розмірами кожного боку близько 40 метрів по осі північ-південь і 30 метрів по осі схід-захід. Товсті стіни будівлі товщиною приблизно від 10 до 12 метрів, навколишні прямокутне приміщення розміром 40 квадратних метрів, розташовувалися в центрі комплексу, який відкривався коридором завширшки 5 метрів з південно-східної та північно-західної сторін.

Комунікаційна вісь воріт була виявлена в 360 метрах на південь від них, в районі Таль Фірузі 5, де знаходиться великий палац розміром 55 на 60 метрів. Територія між воротами цегляного кургану і нещодавно виявленим палацом була покрита кампусами, які сьогодні є частиною водопровідних споруд цього кампусу на цьому місці. Інформація, отримана в результаті геофізичних досліджень, підтвердила існування садів і води, системи постачання в цій області.

Увесь зовнішній корпус і великий коридор воріт цій частині міста Парсех були прикрашені кольоровою глазурованою цеглою, а при будівництві цих воріт використовувалися тисячі шматків цегли, кожен розміром 33 на 33 і товщиною 11 див.

Після ахеменідського періоду цю велику будівлю було перетворено на насип із землі, і сьогодні місцеві жителі називають його цегельним пагорбом.

В Ірані виявили ворота перського царя Кира Великого (фото: sedayemiras.ir)

"Нижні частини і цоколь стін були прикрашені зображеннями лотоса, а фасад - різними кольоровими панно з зображеннями міфічних тварин і символами вірувань стародавніх іранців, еламітів та месопотамців", - розповів іранський археолог Алірези Аскарі-Чаруді.