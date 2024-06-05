Тріскаються томати? Ось, як цьому запобігти надалі

Навіть у тих, хто вирощує помідори не один рік, може трапитися прикра ситуація - на поверхні овочу з'являються глибокі тріщини, хоча, здавалось, змін в догляді не було. Проте, причина тріщин досить проста - як і способи запобігти цьому.

Про причини тріщин на помідорах та що робити в цьому випадку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Southern Living .

Чому помідори тріскаються

Коротка відповідь - вода. Помідори тріскаються або розколюються, коли трапляється різка зміна в зволоженні - це призводить до того, що плоди розширюються швидше, ніж може розтягнутися їхня шкірка.

Найпоширенішою причиною розтріскування томатів є сильний дощ після періодів відносно сухої погоди. Хоча причиною зазвичай є природні опади, нерівномірний полив також може призвести до розтріскування.

Розтріскування томатів зазвичай відбувається під час дозрівання плодів, хоча можуть постраждати і зелені помідори. Розтріскування відбувається за однією з двох моделей: радіальне розтріскування і концентричне розтріскування.

При радіальному розтріскуванні відкривається вертикальний розкол уздовж бічної сторони плоду. Це найгірший тип пошкодження, оскільки тріщина робить плід вразливим до хвороб.

Чому помідори тріскаються (ілюстрація: Freepik)

Помідори з радіальними тріщинами слід збирати і використовувати якомога швидше, оскільки плоди, швидше за все, згниють, якщо їх залишити. Водночас викиньте всі помідори, які мають кислий запах або гниль уздовж тріщини.

Концентричне розтріскування відбувається у вигляді серії кілець, що оточують кінець плодоніжки плоду. Ці кільця зазвичай не оголюють м'яку частину плоду, що знижує ймовірність захворювання. Тож в цьому випадку слідкуйте за розвитком плодів.

Як запобігти розтріскуванню помідорів

Для дозрівання плодів рослинам томатів потрібно багато води. Але не менш важливим, ніж кількість води, є швидкість, з якою рослина її отримує. Тож при поливі рослини варто дотримуватися наступних рекомендацій.

Уникайте пересихання ґрунту

Уникайте великих коливань вологості ґрунту, забезпечуючи постійний полив, особливо під час посухи. Ви можете зберегти вологу в ґрунті між поливами, вносячи шар компосту.

Перевіряйте прогноз погоди

Слідкуйте за прогнозом погоди в періоди посухи або сухої погоди. Якщо ґрунт був сухим або недостатньо зрошуваним, збирайте майже стиглі плоди перед дощами, щоб уникнути розтріскування.

Захищайте помідори від сильного дощу

Інший варіант - накрити ділянку, де ростуть помідори, брезентом, збираючи дощову воду у відра для подальшого, більш рівномірного поливу. Дехто вирощує помідори під пластиковими обручними теплицями, щоб мати змогу контролювати полив і уникати періодичного розтріскування плодів внаслідок погодних умов.

Не забувайте про добрива

Підтримуйте родючість рослин під час цвітіння та плодоношення за допомогою регулярного внесення збалансованого добрива, що містить кальцій.

Проте уникайте внесення занадто великої кількості азоту, який може спричинити надмірний ріст плодів і розтріскуванню.

Хоча деякі сорти вважаються стійкими до розтріскування, всі помідори можуть утворювати тріщини, якщо умови для цього сприятливі. Ретельна практика поливу може допомогти вам уникнути проблем незалежно від того, який сорт томатів ви вирощуєте.