Трескаются томаты? Вот, как это предотвратить в дальнейшем

Даже у тех, кто выращивает помидоры не один год, может случиться досадная ситуация - на поверхности овоща появляются глубокие трещины, хотя, казалось, изменений в уходе не было. Однако, причина трещин достаточно проста - как и способы предотвратить это.

О причинах трещин на помидорах и что делать в этом случае, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Southern Living .

Почему помидоры трескаются

Краткий ответ - вода. Помидоры трескаются или раскалываются, когда происходит резкое изменение в увлажнении - это приводит к тому, что плоды расширяются быстрее, чем может растянуться их кожица.

Самая распространенная причина растрескивания томатов - сильный дождь после периодов относительно сухой погоды. Хотя причиной обычно являются естественные осадки, неравномерный полив может привести к растрескиванию.

Растрескивание томатов обычно происходит при созревании плодов, хотя могут пострадать и зеленые помидоры. Растрескивание происходит по одной из двух моделей: радиальное растрескивание и концентрическое растрескивание.

При радиальном растрескивании открывается вертикальный раскол вдоль боковой стороны плода. Это самый плохой тип повреждения, поскольку трещина делает плод уязвимым к болезням.

Почему помидоры трескаются (иллюстрация: Freepik)

Помидоры с радиальными трещинами следует собирать и использовать как можно скорее, поскольку плоды, скорее всего, сгниют, если их оставить. В то же время, выбросьте все помидоры, которые имеют кислый запах или гниль вдоль трещины.

Концентрическое растрескивание происходит в виде серии колец, окружающих конец плодоножки плода. Эти кольца обычно не оголяют мягкую часть плода, что снижает вероятность заболевания. Так что в этом случае следите за развитием плодов.

Как предотвратить растрескивание помидоров

Для созревания плодов растениям томатов требуется много воды. Но не менее важно, чем количество воды, является скорость, с которой растение ее получает. Поэтому при поливе растения следует придерживаться следующих рекомендаций.

Избегайте пересыхания грунта

Избегайте больших колебаний влажности почвы, обеспечивая постоянный полив, особенно во время засухи. Вы можете сохранить влагу в почве между поливами, внося слой компоста.

Проверяйте прогноз погоды

Следите за прогнозом погоды в периоды засухи или сухой погоды. Если почва была сухой или недостаточно орошаемой, собирайте почти спелые плоды перед дождями, чтобы избежать растрескивания.

Защищайте помидоры от сильного дождя

Другой вариант - накрыть участок, где растут помидоры, брезентом, собирая дождевую воду в ведра для дальнейшего, более равномерного полива.

Некоторые выращивают помидоры под пластиковыми обручными теплицами, чтобы контролировать полив и избегать периодического растрескивания плодов в результате погодных условий.

Не забывайте о удобрениях

Поддерживайте плодородие растений во время цветения и плодоношения с помощью регулярного внесения сбалансированного удобрения, содержащего кальций.

Однако избегайте внесения слишком большого количества азота, который может привести к чрезмерному росту плодов и растрескиванию.

Хотя некоторые сорта считаются устойчивыми к растрескиванию, все помидоры могут образовывать трещины, если условия для этого благоприятны. Тщательная практика полива может помочь вам избежать проблем вне зависимости от того, какой сорт томатов вы выращиваете.