Трескаются во время варки: как избежать самой распространенной проблемы с яйцами

Каждый год перед Пасхой вареные яйца остаются одним из самых популярных продуктов. Но часто во время варки они трескаются, и вместо красивого яйца получается деформированный белок, который выглядывает сквозь скорлупу.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает об основных причинах и советах, как этого избежать.

Список причин

Резкий перепад температуры

Если яйцо достать из холодильника и сразу положить в кипящую воду, то скорлупа не выдерживает внезапного нагрева и начинает трескаться.

Важно сначала довести яйца до комнатной температуры, а затем варить.

Много яиц в кастрюле

Не добавляйте в кастрюлю слишком много яиц во время варки. Яйца не должны касаться друг друга, пока вода кипит. Если вы используете маленькую кастрюлю, не варите более 3-4 яиц за раз.

Именно такая ошибка также может приводить к тому, что скорлупа яиц треснет.

Воздушная камера внутри яйца

При нагревании воздух внутри расширяется, и если яйцо варится быстро или в кипящей воде, давление разрывает скорлупу.

Микротрещины или дефекты скорлупы

Если яйцо уже имеет незаметные трещины, они легко могут стать больше во время варки.

Как этого избежать

Холодная вода

Кладите яйца в холодную воду и постепенно доводите до кипения - это уменьшит температурный стресс.

Проколите тупой конец яйца

В тупом конце яйца находится воздушная камера. Осторожное прокалывание иглой поможет избежать избыточного давления внутри.

Добавьте соль или уксус в воду

Это не предотвращает трещины напрямую, но поможет белку быстрее сворачиваться, если скорлупа треснет - он не вытечет полностью.

Используйте примерно 2 чайные ложки уксуса или половину чайной ложки соли на два стакана воды.

Используйте специальную ложку или шумовку

Во время варки опускать яйца в воду следует осторожно, чтобы не ударить ими о дно кастрюли.