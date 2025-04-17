Трескаются во время варки: как избежать самой распространенной проблемы с яйцами
Каждый год перед Пасхой вареные яйца остаются одним из самых популярных продуктов. Но часто во время варки они трескаются, и вместо красивого яйца получается деформированный белок, который выглядывает сквозь скорлупу.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает об основных причинах и советах, как этого избежать.
Список причин
Резкий перепад температуры
Если яйцо достать из холодильника и сразу положить в кипящую воду, то скорлупа не выдерживает внезапного нагрева и начинает трескаться.
Важно сначала довести яйца до комнатной температуры, а затем варить.
Много яиц в кастрюле
Не добавляйте в кастрюлю слишком много яиц во время варки. Яйца не должны касаться друг друга, пока вода кипит. Если вы используете маленькую кастрюлю, не варите более 3-4 яиц за раз.
Именно такая ошибка также может приводить к тому, что скорлупа яиц треснет.
Воздушная камера внутри яйца
При нагревании воздух внутри расширяется, и если яйцо варится быстро или в кипящей воде, давление разрывает скорлупу.
Микротрещины или дефекты скорлупы
Если яйцо уже имеет незаметные трещины, они легко могут стать больше во время варки.
Как этого избежать
Холодная вода
Кладите яйца в холодную воду и постепенно доводите до кипения - это уменьшит температурный стресс.
Проколите тупой конец яйца
В тупом конце яйца находится воздушная камера. Осторожное прокалывание иглой поможет избежать избыточного давления внутри.
Добавьте соль или уксус в воду
Это не предотвращает трещины напрямую, но поможет белку быстрее сворачиваться, если скорлупа треснет - он не вытечет полностью.
Используйте примерно 2 чайные ложки уксуса или половину чайной ложки соли на два стакана воды.
Используйте специальную ложку или шумовку
Во время варки опускать яйца в воду следует осторожно, чтобы не ударить ими о дно кастрюли.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Times of India и Оп manorama.