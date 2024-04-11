Трипільська ТЕС. Історія надпотужної електростанції та якою вона була до знищення росіянами

Будівництво і запуск

Трипільська ТЕС була найпотужнішою електростанцією в Київській області, а також найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.

Підприємство займає площу 281,3 га та розташоване в Обухівському районі.

Майданчик для будівництва Трипільської ДРЕС - державної районної електростанції - на березі Канівського водосховища було затверджено у 1962 році постановою Ради Міністрів УРСР.

Земснаряд намиває грунт для спорудження Трипільської ДРЕС (фото: facebook.com/DniprovskijEnergetic/Музей історії ТпТЕС)

У 1963 році - створено необхідну проектну документацію й розпочато перші будівельні роботи.

Закладини першого каменю будівництва (фото: facebook.com/mchaikovskiy)

Перше житло для будівельників (фото: facebook.com/mchaikovskiy)

Будівництво основних споруд теплової електростанції розпочали дещо пізніше - у 1967 році.

Перший куб бетону на будівництві головного корпусу (фото: facebook.com/mchaikovskiy)

Зведення головного корпусу (фото: centrenergo.com)

Головний корпус і старий вітряк (фото: facebook.com/mchaikovskiy)

Головний корпус і димова труба (фото: facebook.com/mchaikovskiy)

Берегова насосна для подачі води з Дніпра (фото: facebook.com/mchaikovskiy)

Будівництво Трипільської ДРЕС здійснювалося прогресивним поточно-швидкісним методом, який дозволив значно скоротити терміни спорудження об'єкта у дві черги:

спершу були встановлені двокорпусні котлоагрегати, що працювали на твердому паливі й природному газі

в другу чергу - однокорпусні газомазутні котлоагрегати

Зведення ежектуючого пристрою

Трипільської ДРЕС (фото: centrenergo.com)

Вже наприкінці 1969 року державна комісія прийняла у промислову експлуатацію перший енергоблок ТЕС.

Останній - шостий - енергоблок було введено в дію у вересні 1972 року. Тоді потужність Трипільської ТЕС досягла проектної величини - 1800 МВт.

Наступного 1973 року було також завершено будівництво підвідного газопроводу, що дозволило ТЕС використовувати природний газ.

Вид на Трипільську ТЕС з висоти (фото: facebook.com/srgktk)

В цілому до проекту долучилися трести "Південтеплоенергомонтаж", "Гідроелектромонтаж", "Гідромеханізація", "Південзахідтрансбуд" і багато інших.

Велику роботу з аналізу проекту, пуску й налагодження обладнання здійснило підприємство "ЛьвівОРГРЕС".

Діяльність у роки незалежності та знищення

У 1995 році Трипільська ТЕС увійшла до складу створеного Державного підприємства "Центренерго".

Сучасний вигляд електростанції (фото: uk.wikipedia.org)

Навколо неї виросло чудове місто енергетиків - Українка, де проживає близько 20 тисяч людей.

Українка з висоти пташиного польоту (фото: uk.wikipedia.org)

У 2000 році на Трипільській ТЕС було реалізовано технічні рішення, що забезпечували спалювання низькосортних видів вугілля.

В цілому, від початку експлуатації електростанція виробила понад 350 млрд кВт·год електроенергії та 5,5 млн Гкал теплоенергії.

ТЕС постійно вела роботу з використання вторинної сировини (золошлаків) на потреби народного господарства - для підсипання автодоріг, виготовлення будівельних матеріалів тощо.

Крім того, вона зарекомендувала себе однією з найнадійніших і найекономічніших станцій України.

Трипільська ТЕС працювала до останнього (фото: centrenergo.com)

Від початку повномасштабної війни з російськими окупантами у 2022 році, колектив станції по праву міг пишатися, що електростанція, працюючи у непростих умовах, продовжувала бути однією з найбільш надійних та спроможних нести повне електричне навантаження.

Однак у ніч на 11 квітня 2024 року масований ворожий обстріл ракетами типу "Кинджал" і дронами типу "Шахед" спричинив загоряння станції.

Трипільська ТЕС після ворожої атаки (фото: facebook.com/kira.ivanova)

За словами місцевих мешканців, по Трипільській ТЕС "прилетіло" щонайменше три "Шахеди" (а то й більше), а також кілька ракет.

Згідно з повідомленням "Центренерго", Трипільську ТЕС на Київщині "повністю знищено нічним ударом РФ".