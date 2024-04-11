"Масштаби руйнувань - жахливі". Після знищення Трипільської ТЕС "Центренерго" втратило всю генерацію
Через масову російську атаку 11 квітня знищено всю генерацію "Центренерго". Зокрема причиною тому зруйнування Трипільської ТЕС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Центренерго" у Facebook.
В компанії назвали цей день "чорним" в історії "Центренерго".
"Унаслідок сьогоднішньої масованої атаки, знищено всю нашу генерацію. Війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС, що на Київщині. Добре, що всі наші, хто був під час обстрілів на зміні - живі. Але нам дуже болить..." - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в "Центренерго", внаслідок влучань, сталася масштабна пожежа у турбінному цеху. Зараз на підприємстві тривають роботи по локалізації вогню.
"Масштаби руйнувань - жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний - ми з ним справимось", - заявив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.
В компанії нагадують, що 22 березня 2024 року вщент було знищено Зміївську ТЕС, в Харківській області, а 25 липня 2022 війська РФ окупували Вуглегірську ТЕС в Донецькій області.
"На сьогодні, ПАТ "Центренерго" втратила 100 відсотків генерації", - констатували в компанії.
Знищення Трипільської ТЕС
Нагадаємо, що сьогодні під час масованої нічної атаки Росія повністю зруйнована Трипільську ТЕС, яка розташована в Київській області. Внаслідок чого там спалахнула велика пожежа, а кадри в мережі активно почали постити в мережі. Своєю чергою мер міста Українка, де знаходиться станція, закликав мешканців закрити вікна в будинках, щоб не дихати шкідливим димом.
Зазначимо, що Трипільська ТЕС є найпотужнішою електростанцією в Київській області і була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.
Нічна атака РФ по Україні
Як писало РБК-Україна, сьогодні Росія випустила по Україні 82 засобів повітряного нападу (ударних дронів та ракет), з яких силам ППО вдалося збити 57 цілей.
Ціллю путінських військ, як і в попередні атаки, стала українська енергоінфраструктура. Під прицілом цього разу опинилися енергооб'єкти у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. Як повідомляв ДТЕК, пошкоджені дві теплоелектростанції.
Детальніше про наслідки атаки РФ по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.
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