"Масштаби руйнувань - жахливі". Після знищення Трипільської ТЕС "Центренерго" втратило всю генерацію

Через масову російську атаку 11 квітня знищено всю генерацію "Центренерго". Зокрема причиною тому зруйнування Трипільської ТЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Центренерго" у Facebook.

В компанії назвали цей день "чорним" в історії "Центренерго".

"Унаслідок сьогоднішньої масованої атаки, знищено всю нашу генерацію. Війська РФ повністю зруйнували Трипільську ТЕС, що на Київщині. Добре, що всі наші, хто був під час обстрілів на зміні - живі. Але нам дуже болить..." - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в "Центренерго", внаслідок влучань, сталася масштабна пожежа у турбінному цеху. Зараз на підприємстві тривають роботи по локалізації вогню.

"Масштаби руйнувань - жахливі. Грошима це не оцінити. Це для нас найбільший виклик за всю історію підприємства. Але я переконаний - ми з ним справимось", - заявив голова наглядової ради ПАТ "Центренерго" Андрій Гота.

В компанії нагадують, що 22 березня 2024 року вщент було знищено Зміївську ТЕС, в Харківській області, а 25 липня 2022 війська РФ окупували Вуглегірську ТЕС в Донецькій області.

"На сьогодні, ПАТ "Центренерго" втратила 100 відсотків генерації", - констатували в компанії.

Знищення Трипільської ТЕС

Нагадаємо, що сьогодні під час масованої нічної атаки Росія повністю зруйнована Трипільську ТЕС, яка розташована в Київській області. Внаслідок чого там спалахнула велика пожежа, а кадри в мережі активно почали постити в мережі. Своєю чергою мер міста Українка, де знаходиться станція, закликав мешканців закрити вікна в будинках, щоб не дихати шкідливим димом.

Зазначимо, що Трипільська ТЕС є найпотужнішою електростанцією в Київській області і була найбільшим постачальником електроенергії у Київську, Черкаську та Житомирську області.