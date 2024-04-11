Трипольская ТЭС. История сверхмощной электростанции и какой она была до уничтожения россиянами

В ночь на 11 апреля Россия в очередной раз мощно атаковала Украину ракетами и дронами. Ее целями стали в основном объекты энергетической инфраструктуры. В результате вражеского нападения была полностью разрушена Трипольская ТЭС, расположенная в Киевской области.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает историю этой сверхмощной электростанции, а также показывает, какой она была до уничтожения россиянами и что с ней сейчас.
При подготовке материала были использованы следующие источники: официальный сайт "Центрэнерго", страницы "Трипільська ТЕС" и "Дніпровський Енергетик" в Facebook, Wikipedia.
Трипольская ТЭС была мощнейшей электростанцией в Киевской области, а также крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.
Предприятие занимает площадь 281,3 га и находится в Обуховском районе.
Площадка для строительства Трипольской ГРЭС - государственной районной электростанции - на берегу Каневского водохранилища была утверждена в 1962 году постановлением Совета Министров УССР.
Земснаряд намывает почву для сооружения Трипольской ГРЭС (фото: facebook.com/DniprovskijEnergetic/Музей истории ТпТЭС)
В 1963 году - создана необходимая проектная документация и начаты первые строительные работы.
Закладка первого камня строительства (фото: facebook.com/mchaikovskiy)
Первое жилье для строителей (фото: facebook.com/mchaikovskiy)
К строительству основных сооружений тепловой электростанции приступили несколько позже - в 1967 году.
Первый куб бетона на строительстве главного корпуса (фото: facebook.com/mchaikovskiy)
Строительство главного корпуса (фото: centrenergo.com)
Главный корпус и старая ветряная мельница (фото: facebook.com/mchaikovskiy)
Главный корпус и дымовая труба (фото: facebook.com/mchaikovskiy)
Береговая насосная для подачи воды из Днепра (фото: facebook.com/mchaikovskiy)
Строительство Трипольской ГРЭС осуществлялось прогрессивным поточно-скоростным методом, который позволил значительно сократить сроки постройки объекта в две очереди:
Строительство эжектирующего устройства
Трипольской ГРЭС (фото: centrenergo.com)
Уже в конце 1969 года государственная комиссия приняла в промышленную эксплуатацию первый энергоблок ТЭС.
Последний - шестой - энергоблок был введен в действие в сентябре 1972 года. Тогда мощность Трипольской ТЭС достигла проектной величины - 1800 МВт.
В следующем 1973 году было также завершено строительство подводного газопровода, что позволило ТЭС использовать природный газ.
Вид на Трипольскую ТЭС с высоты (фото: facebook.com/srgktk)
В целом к проекту присоединились тресты "Южтеплоэнергомонтаж", "Гидроэлектромонтаж", "Гидромеханизация", "Югозападтрансстрой" и многие другие.
Большую работу по анализу проекта, пуску и наладке оборудования проделало предприятие "ЛьвовОРГРЕС".
В 1995 году Трипольская ТЭС вошла в состав созданного Государственного предприятия "Центрэнерго".
Современный вид электростанции (фото: uk.wikipedia.org)
Вокруг нее вырос прекрасный город энергетиков - Украинка, где проживает около 20 тысяч человек.
Украинка с высоты птичьего полета (фото: uk.wikipedia.org)
В 2000 году на Трипольской ТЭС были реализованы технические решения, обеспечивающие сжигание низкосортных видов угля.
В целом, с начала эксплуатации электростанция произвела более 350 млрд кВт·ч электроэнергии и 5,5 млн Гкал теплоэнергии.
ТЭС постоянно вела работу по использованию вторичного сырья (золошлаков) на нужды народного хозяйства - для подсыпки автодорог, изготовления строительных материалов и т.п.
Кроме того, она зарекомендовала себя одной из самых надежных и экономичных станций Украины.
Трипольская ТЭС работала до последнего (фото: centrenergo.com)
С начала полномасштабной войны с российскими оккупантами в 2022 году коллектив станции по праву мог гордиться, что электростанция, работая в непростых условиях, продолжала быть одной из самых надежных и способных нести полную электрическую нагрузку.
Однако в ночь на 11 апреля 2024 года массированный вражеский обстрел ракетами типа "Кинжал" и дронами типа "Шахед" привел к возгоранию станции.
Трипольская ТЭС после вражеской атаки (фото: facebook.com/kira.ivanova)
По словам местных жителей, по Трипольской ТЭС "прилетело" по меньшей мере три "Шахеда" (а то и больше), а также несколько ракет.
Согласно сообщению "Центрэнерго", Трипольская ТЭС в Киевской области "полностью уничтожена ночным ударом РФ".
Напомним, ранее мы рассказывали, что после уничтожения Трипольской ТЭС "Центрэнерго" потеряло всю генерацию.
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