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Трінчер впала, а Кароль слухала матюки: смішні моменти з концертів зірок, які потрапили на відео

Анна Трінчер та Тіна Кароль (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Всі люди час від часу потрапляють у якісь курйозні ситуації, а зірки - не виключення. Хтось може впасти зі сцени, у когось вимкнеться фонограма, а хтось навіть почує лайку просто посеред свого концерту.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), блогер Ваня Рассел зібрав кумедні моменти з концертів зірок та показав їх у відео на своєму YouTube-каналі,

Зіркові фейли 

Так, Рассел пригадав, як співачка Оля Полякова обізналася на своєму концерті. Артистка дізналася, що на її виступ прийшла жінка, що втратила ноги. Їй вона присвятила пісню, а тому хотіла з нею поспілкуватися.

Втім, Полякова переплутала та спочатку зверталася зовсім не до тої жінки. Потім вона зрозуміла свою помилку та виправила ситуацію.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

А співак Артем Пивоваров колись облив фанів водою. На думку Рассела, тоді артист розізлився. Втім, музикант міг просто "запалити" публіку.

Ще один курйоз - раптове вимкнення фонограми. Часом буває, що під час концертів зникає світло. Таке сталося на концертах Злати Огнєвіч та Макса Барських. Вони не розгубилися та швидко почали взаємодіяти з публікою.

А ось Олександра Заріцька "попалася" на тому, що співала під "плюс". Вона вдавала, що співає, але трохи помилилася, тому й "спалилася" на неживому виступі.

Солістка гурту  Kazka (фото: instagram.com/kazka.band)

Ще один "форс" трапився на концерті Тіни Кароль. Під час її виступу почалася повітряна тривога. Глядачам оголосили, що концерт продовжиться лише після того, як дадуть "відбій".

І тут Кароль вислухала матюки, але не на свою адресу. Хтось вигукнув нецензурні слова про Путіна, а співачка із цим погодилася.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Ще один курйоз стався під час виступу Анни Трінчер. Співачка "злетіла" зі сходинок та дивом не травмувалася.

 

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Тіна КарольОля ПоляковаАртем ПивоваровАнна ТрінчерКурйозиМакс БарськихЗірки шоу-бізнесу