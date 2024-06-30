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Трінчер впала, а Кароль слухала матюки: смішні моменти з концертів зірок, які потрапили на відео

Неділя 30 червня 2024 11:32
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Трінчер впала, а Кароль слухала матюки: смішні моменти з концертів зірок, які потрапили на відео Анна Трінчер та Тіна Кароль (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Всі люди час від часу потрапляють у якісь курйозні ситуації, а зірки - не виключення. Хтось може впасти зі сцени, у когось вимкнеться фонограма, а хтось навіть почує лайку просто посеред свого концерту.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), блогер Ваня Рассел зібрав кумедні моменти з концертів зірок та показав їх у відео на своєму YouTube-каналі,

Зіркові фейли

Так, Рассел пригадав, як співачка Оля Полякова обізналася на своєму концерті. Артистка дізналася, що на її виступ прийшла жінка, що втратила ноги. Їй вона присвятила пісню, а тому хотіла з нею поспілкуватися.

Втім, Полякова переплутала та спочатку зверталася зовсім не до тої жінки. Потім вона зрозуміла свою помилку та виправила ситуацію.

Співачка вже прокоментувала ситуацію (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

А співак Артем Пивоваров колись облив фанів водою. На думку Рассела, тоді артист розізлився. Втім, музикант міг просто "запалити" публіку.

Ще один курйоз - раптове вимкнення фонограми. Часом буває, що під час концертів зникає світло. Таке сталося на концертах Злати Огнєвіч та Макса Барських. Вони не розгубилися та швидко почали взаємодіяти з публікою.

А ось Олександра Заріцька "попалася" на тому, що співала під "плюс". Вона вдавала, що співає, але трохи помилилася, тому й "спалилася" на неживому виступі.

Трінчер впала, а Кароль слухала матюки: смішні моменти з концертів зірок, які потрапили на відео

Солістка гурту Kazka (фото: instagram.com/kazka.band)

Ще один "форс" трапився на концерті Тіни Кароль. Під час її виступу почалася повітряна тривога. Глядачам оголосили, що концерт продовжиться лише після того, як дадуть "відбій".

І тут Кароль вислухала матюки, але не на свою адресу. Хтось вигукнув нецензурні слова про Путіна, а співачка із цим погодилася.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Ще один курйоз стався під час виступу Анни Трінчер. Співачка "злетіла" зі сходинок та дивом не травмувалася.

До слова, раніше ми вже розповідали, що учасник популярного гурту став на захист України.

Окрім цього, нещодавно 57-річна Сальма Хаєк ошелешила фігурою у прозорому топі.

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Тіна Кароль Оля Полякова Артем Пивоваров Анна Трінчер Курйози Макс Барських Зірки шоу-бізнесу
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