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Тринчер упала, а Кароль слушала маты: смешные моменты с концертов звезд, попавшие на видео

Воскресенье 30 июня 2024 11:32
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Тринчер упала, а Кароль слушала маты: смешные моменты с концертов звезд, попавшие на видео Анна Тринчер и Тина Кароль (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Все люди время от времени попадают в какие-то курьезные ситуации, а звезды - не исключение. Кто-то может упасть со сцены, у кого-то выключится фонограмма, а кто-то даже услышит брань прямо посреди своего концерта.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), блогер Ваня Рассел собрал забавные моменты с концертов звезд и показал их в видео на своем YouTube-канале,

Звездные фейлы

Так, Рассел вспомнил, как певица Оля Полякова обозналась на своем концерте. Артистка узнала, что на ее выступление пришла потерявшая ноги женщина. Ей она посвятила песню, поэтому хотела с ней пообщаться.

Впрочем, Полякова перепутала и сначала обращалась совсем не к той женщине. Затем она поняла ошибку и исправила ситуацию.

Певица уже прокомментировала ситуацию (instagram.com/polyakovamusic)

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

А певец Артем Пивоваров когда-то облил фанатов водой. По мнению Рассела, тогда артист разозлился. Впрочем, музыкант мог просто "зажигать" публику.

Еще один курьез - внезапное выключение фонограммы. Иногда бывает, что во время концертов исчезает свет. Такое произошло на концертах Златы Огневич и Макса Барских. Они не растерялись и начали взаимодействовать с публикой.

А вот Александра Зарицкая "попалась" на том, что пела под "плюс". Она делала вид, что поет, но немного ошиблась, потому и "спалилась" на неживом выступлении.

Тринчер упала, а Кароль слушала маты: смешные моменты с концертов звезд, попавшие на видео

Солистка группы Kazka (фото: instagram.com/kazka.band)

Еще один "форс" случился на концерте Тины Кароль. Во время ее выступления началась воздушная тревога. Зрителям объявили, что концерт продолжится только после того, как дадут "отбой".

И тут Кароль выслушала маты, но не в свой адрес. Кто-то выкрикнул нецензурные слова о Путине, а певица с этим согласилась.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Еще один курьез произошел во время выступления Анны Тринчер. Певица "слетела" со ступенек и чудом не травмировалась.

К слову, раньше мы уже рассказывали, что участник популярной группы встал на защиту Украины.

Кроме этого, недавно 57-летняя Сальма Хайек ошарашила фигурой в прозрачном топе.

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Тина Кароль Оля Полякова Артем Пивоваров Анна Тринчер Курйози Макс Барских Звезды шоу-бизнеса
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