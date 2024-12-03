Трінчер і Дорофєєва показали найбільш трендові головні убори цієї зими: як вони виглядають

Анна Трінчер

Артистка стежить за віяннями моди та часто демонструє на своїй сторінці у соцмережі Instagram стильні образи з трендовими речами.

Трінчер у наймоднішій шапці (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Для холодної пори року вона обрала шапку з відворотом у наймоднішому відтінку 2024 року - шоколадному. Трінчер показала, що носити головний убір можна як із пуховиком схожого кольору, так і з дублянкою з хутром контрастного відтінку.

Анна Трінчер у наймоднішій шапці (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Надя Дорофєєва

Інша відома співачка, Надя Дорофєєва, показала образ на зиму зі шкіряною курткою темно-коричневого відтінку. Для свого образу вона вибрала варіант верхнього одягу із ефектом зістареної шкіри.

Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Також співачка одягла чорні джинси прямого крою та светр такого ж відтінку. Свій лук вона доповнила чорною в'язаною шапкою з відворотом, а також яскравим акцентом - червоними кросівками.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

З чим можна поєднувати шапку з відворотом

Із зимовим пальто

Шапка з відворотом відмінно поєднується з класичними пальтами - як строгими, так і з більш об'ємними моделями. Це створить елегантний та стильний образ. Вибирайте нейтральні відтінки шапки для повсякденного стилю (сірий, чорний, темно-синій).

З пуховиком чи паркою

Якщо ви любите спортивний стиль, поєднуйте шапку з відворотом із пуховиками або парками. Ці варіанти ідеально підійдуть для активних прогулянок чи повсякденних комплектів. Можна додати шарф та рукавички в тон для завершення образу.

Зі шкіряною курткою

Якщо вам подобається поєднання стилів, одягайте шапку з відворотом зі шкіряною курткою. Це може бути як класична модель, так і сучасніша (наприклад, куртка-косуха). Такий комплект виглядатиме сміливо та динамічно.