Тринчер и Дорофеева показали самые трендовые головные уборы этой зимы: как они выглядят

Анна Тринчер

Артистка следит за веяниями моды и часто демонстрирует на своей странице в соцсети Instagram стильные образы с трендовыми вещами.

Тринчер в самой модной шапке (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Для холодного времени года она выбрала шапку с отворотом в самом модном оттенке 2024 года - шоколадном. Тринчер показала, что носить головной убор можно как с пуховиком похожего цвета, так и с дубленкой с мехом контрастного оттенка.

Анна Тринчер в самой модной шапке (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Надя Дорофеева

Другая известная певица, Надя Дорофеева показала образ на зиму с кожаной курткой темно-коричневого оттенка. Для своего образа она выбрала вариант верхней одежды с эффектом состаренной кожи.

Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Также певица надела черные джинсы прямого кроя и свитер такого же оттенка. Свой лук она дополнила черной вязаной шапкой с отворотом, а также ярким акцентом - красными кроссовками.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

С чем можно сочетать шапку с отворотом

С зимним пальто

Шапка с отворотом отлично сочетается с классическими пальто - как строгими, так и с более объемными моделями. Это создаст элегантный и стильный образ. Выбирайте нейтральные оттенки шапки для повседневного стиля (серый, черный, темно-синий).

С пуховиком или паркой

Если вы любите спортивный стиль, сочетайте шапку с отворотом с пуховиками или парками. Эти варианты идеально подойдут для активных прогулок или повседневных комплектов. Можно добавить шарф и перчатки в тон для завершения образа.

С кожаной курткой

Если вам нравится сочетание стилей, носите шапку с отворотом с кожаной курткой. Это может быть как классическая модель, так и более современная (например, куртка-косуха). Такой комплект будет выглядеть смело и динамично.