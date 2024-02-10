Трінчер чесно відповіла, чи вільне її серце після розлучення з Волошиним

Артистка розповіла про свій стан після розлучення

За словами знаменитості, у неї нема бажання повертатися як до свого минулого, так і до колишнього.

Також Трінчер відповіла, чи вільне наразі її серце.

"Я не відношуся більше до свого колишнього чоловіка. Це моє минуле. Моє серце вільне, але воно присвячене моїй творчості і кар'єрі. Я вже трансформуюся більше пів року. Це почалося за чотири місяці до розлучення», - зазначила зірка.

Анна Трінчер з Волошиним (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Бо розлучення не робиться просто в один момент. Це був дуже важкий період, в якому ми приймали різні рішення. І у фіналі було розлучення", - поділилася вона.

Нагадаємо, Анна Трінчер та Олександр Волошин одружилися у вересні 2022 року, а у листопаді 2023-го публічно оголосили про своє рішення розлучитися.

Труднощі в їхніх стосунках почали виникати приблизно за пів року до цього.

Ключовим фактором розриву стала боротьба бізнесмена з депресією в поєднанні з обсесивно-компульсивним розладом.

Цей діагноз суттєво вплинув на їхній шлюб, оскільки Анна намагалася допомогти коханому, а той натомість віддалявся від неї, що робило боляче обом.