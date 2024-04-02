Тримаються за руки та дивляться в майбутнє: подружжя Зеленських вперше за довгий час з'явилось на публіці

Олена та Володимир Зеленські вперше за довгий час змогли вийти у світ разом. Вони відвідали виставку Алли Горської "Боривітер" в Українському домі.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис першої леді у Facebook.
Олена та Володимир дуже давно не з’являлися разом на публіці, оскільки мають різні та дуже забиті графіки. Наразі максимум подружжя - це спільні обіди, коли вдається синхронізувати графіки та бути разом в одному місці.
Про ці зустрічі та розлуку подружжя розповідала сама дружина президента в інтерв’ю з Пірсом Морганом. А також у цій розмові пані Олена спростувала всі чутки про кризу у стосунках з чоловіком.
Та зараз ми нарешті можемо побачити на власні очі, як тепло і ніжно президентське подружжя тримається за руки та дивиться в одному напрямку.
Олена та Володимир Зеленські разом вийшли на публіку (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
"Відвідала з Президентом України Володимиром Зеленським виставку Алли Горської "Боривітер" в Українському домі. Глибока експозиція, бо вона не лише про творчість мисткині-шестидесятниці - вона звучить голосами цілого покоління. Репресованого, розстріляного радянською владою", - розповідає перша леді.
Олена була одягнена у блакитну сорочку та чорний класичний костюм, що складається з брюк та піджака. Вона доповнила свій елегантний лук сережками та акуратно вклала волосся.
А от пан президент виглядав як і зазвичай, у чорному світшоті з тризубом та у штанях кольору хакі.
"Боривітер" триватиме до 28 квітня, і це хороша можливість познайомитись (а для когось - заглибитись) із важливим пластом нашої культури. Бо коли, як не зараз, вивчати своє минуле, щоб розуміти, за яке майбутнє ми боремося", - продовжила Олена.
Фото з виставки, яку відвідало президентське подружжя (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
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