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Тримайте спосіб випрати кухонні рушники за 2 хвилини без "прання"

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П'ятниця 10 лютого 2023 12:55
Тримайте спосіб випрати кухонні рушники за 2 хвилини без "прання" Фото: Як випрати кухонні рушники (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Кухонні рушники - незамінна річ для всіх. Ви використовуєте їх, коли готуєте, миєте посуд, чистите поверхні. На жаль, вони дуже швидко забруднюються.

Як випрати їх, щоб видалити плями, не використовуючи пральну машину розповіли у виданні Sante Plus.

Як випрати дуже брудні кухонні рушники?

Кухонні рушники дуже швидко забруднюються при щоденному використанні. Крім того, коли вони не висушені належним чином, вони можуть пахнути затхлістю.

Є чудовий спосіб - це випрати їх у мікрохвильовій печі!

  • Замочіть рушники у мильній воді. Ложка марсельського мила чи рідини для миття посуду на літр води чудово допоможе;
  • Залишіть на кілька хвилин, перш ніж чистити, щоб видалити плями та сліди бруду;
  • Потім замочіть тканину в тазі з літром гарячої води та чашкою оцту. Дія оцтової кислоти покращить очищення та усуне бактерії та мікроби.
  • Прополощіть кухонний рушник у холодній воді та помістіть його у мікрохвильову піч на максимальну потужність на п'ять хвилин. Ця дія назавжди усуне будь-яку присутність бактерій та мікробів;
  • За кілька хвилин з-під вологої тканини може піти пара, це нормально!
  • Використовуючи плоскогубці, дістаньте кухонний рушник із мікрохвильової печі, щоб не обпектися.

Другий спосіб очищення рушників

  • Натріть кухонні рушники вологим марсельським милом;
  • Нанесіть пасту з харчової соди на плями (змішайте чашку цього порошку з невеликою кількістю води, щоб вийшла паста);
  • Залишіть на кілька хвилин, потім розпорошіть на тканину оцет;
  • Залишіть на кілька хвилин, потріть знову, потім змийте чистою водою.

Ваші кухонні рушники знову будуть як нові!

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