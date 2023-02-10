Держите способ постирать кухонные полотенца за 2 минуты без "стиралки"

Кухонные полотенца - незаменимая вещь для всех. Вы используете их, когда готовите, моете посуду, чистите поверхности. К сожалению, они очень быстро загрязняются.

Как постирать их, чтобы удалить пятна, не используя стиральную машину рассказали в издании Sante Plus.

Как отстирать очень грязные кухонные полотенца?

Кухонные полотенца очень быстро пачкаются при ежедневном использовании. Кроме того, когда они не высушены должным образом, они могут пахнуть затхлостью.

Есть отличный способ - это постирать их в микроволновке!

Замочите полотенца в мыльной воде. Ложка марсельского мыла или жидкости для мытья посуды на литр воды отлично поможет;

Оставьте на несколько минут, прежде чем чистить, чтобы удалить пятна и следы грязи;

Затем замочите ткань в тазу с литром горячей воды и чашкой уксуса. Действие уксусной кислоты улучшит очистку и устранит бактерии и микробы.

Прополощите кухонное полотенце в холодной воде и поместите его в микроволновую печь на максимальную мощность на пять минут. Это действие навсегда устранит любое присутствие бактерий и микробов;

Через несколько минут из-под влажной ткани может пойти пар, это нормально!

Используя плоскогубцы, достаньте кухонное полотенце из микроволновой печи, чтобы не обжечься.

Второй способ очистки полотенец

Натрите кухонные полотенца влажным марсельским мылом;

Нанесите пасту из пищевой соды на пятна (смешайте чашку этого порошка с небольшим количеством воды, чтобы получилась паста);

Оставьте на несколько минут, затем распылите на ткань уксус;

Оставьте на несколько минут, снова потрите, затем смойте чистой водой.

Ваши кухонные полотенца снова будут как новые!