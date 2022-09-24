Тримайте спосіб помити стінки холодильника, щоб вони сяяли: знадобиться лише 2 хвилини

З часом на стінках холодильника може накопичуватися бруд. Для його очищення нема потреби використовувати хімічні засоби.

Що робити перед миттям холодильника?

Перш ніж розпочати цю делікатну місію, важливо спочатку відключити холодильник і дістати продукти. Потім видаліть звідти полиці.

Як відмити жовті стінки холодильника?

Ваш холодильник використовується для зберігання овочів, страв та різних продуктів, але також є місцем, де можуть розмножуватися певні бактерії. Саме тому важливо очистити його. Тому з погляду гігієни важливо регулярно розморожувати та дезінфікувати його, щоб усунути неприємні запахи. Також важливо усунути жовтий наліт, що з'являється на стінках.

Вам знадобиться пляшечка з перекисом водню, який дозволить відбілювати поверхні. Почніть з того, що налийте трохи оцту в пляшку з розпилювачем, щоб обприскати пожовклі стінки.

Зачекайте дві хвилини, перш ніж чистити. Цей крок необхідний для подолання жовтого шару на стінках холодильника. Потім насипте три столові ложки харчової соди в миску, додайте перекис водню, щоб одержати однорідний препарат.

Отриманою сумішшю натріть стіни губкою для посуду та залиште на 10 хвилин. Потім змийте губкою та насолоджуйтесь чистотою.

Також із брудом на стінках холодильника допоможе впоратися проста харчова сода. Розчиніть кілька ложок із теплою водою і протріть губкою брудні місця. Нарешті, промийте та висушіть тканиною з мікрофібри. Стінки будуть бездоганні, а бруд усунений!

Як почистити ущільнювач холодильника?

Дуже часто на ущільненні може швидко з'явитися пліснява та бруд. Саме тому його необхідно очищати, протираючи губкою, змоченою в оцті. Все, що вам потрібно зробити, це промити та висушити після цього.