Держите способ помыть стенки холодильника, чтобы они сияли: понадобится всего 2 минуты

Со временем на стенках холодильника может скапливаться грязь. Для их очистки нет необходимости использовать химические средства.

Что делать перед мытьем холодильника?

Прежде чем приступить к этой деликатной миссии, важно сначала отключить холодильник и достать продукты. Затем удалите оттуда полки.

Как отмыть желтые стенки холодильника?

Ваш холодильник используется для хранения овощей, блюд и различных продуктов, но он также является местом, где могут размножаться определенные бактерии. Вот почему важно очистить его. Поэтому с точки зрения гигиены важно регулярно размораживать и дезинфицировать его, чтобы устранить неприятные запахи. Также важно устранить желтый налет, появляющийся на его стенках.

Вам понадобится бутылочка с перекисью водорода, которая позволит отбеливать поверхности. Начните с того, что налейте немного уксуса в бутылку с распылителем, чтобы опрыскать пожелтевшие стенки.

Подождите две минуты, прежде чем чистить. Этот шаг необходим для преодоления желтого слоя на стенках холодильника. Затем насыпьте три столовые ложки пищевой соды в миску, добавьте перекись водорода, чтобы получить однородный препарат.

Полученной смесью натрите стены губкой для посуды и оставьте на 10 минут. Потом смойте губкой и наслаждайтесь чистотой.

Также с грязью на стенках холодильника поможет справиться простая пищевая сода. Растворите несколько ложек с теплой водой и протрите губкой грязные места. Наконец, промойте и высушите тканью из микрофибры. Стенки будут безупречны, а грязь устранена!

Как почистить уплотнитель холодильника?

Очень часто на уплотнении может быстро появиться плесень и грязь. Именно по этой причине его необходимо очищать, протирая губкой, смоченной в уксусе. Все, что вам нужно сделать, это промыть и высушить после этого.