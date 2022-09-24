Держите способ помыть стенки холодильника, чтобы они сияли: понадобится всего 2 минуты

Если стенки вашего холодильника пожелтели, есть безотказный прием, который позволит вам побороть эту проблему менее чем за две минуты.
Эксперты рассказали простой и эффективный способ это сделать, пишет Sante Plus.
Со временем на стенках холодильника может скапливаться грязь. Для их очистки нет необходимости использовать химические средства.
Прежде чем приступить к этой деликатной миссии, важно сначала отключить холодильник и достать продукты. Затем удалите оттуда полки.
Ваш холодильник используется для хранения овощей, блюд и различных продуктов, но он также является местом, где могут размножаться определенные бактерии. Вот почему важно очистить его. Поэтому с точки зрения гигиены важно регулярно размораживать и дезинфицировать его, чтобы устранить неприятные запахи. Также важно устранить желтый налет, появляющийся на его стенках.
Вам понадобится бутылочка с перекисью водорода, которая позволит отбеливать поверхности. Начните с того, что налейте немного уксуса в бутылку с распылителем, чтобы опрыскать пожелтевшие стенки.
Подождите две минуты, прежде чем чистить. Этот шаг необходим для преодоления желтого слоя на стенках холодильника. Затем насыпьте три столовые ложки пищевой соды в миску, добавьте перекись водорода, чтобы получить однородный препарат.
Полученной смесью натрите стены губкой для посуды и оставьте на 10 минут. Потом смойте губкой и наслаждайтесь чистотой.
Также с грязью на стенках холодильника поможет справиться простая пищевая сода. Растворите несколько ложек с теплой водой и протрите губкой грязные места. Наконец, промойте и высушите тканью из микрофибры. Стенки будут безупречны, а грязь устранена!
Очень часто на уплотнении может быстро появиться плесень и грязь. Именно по этой причине его необходимо очищать, протирая губкой, смоченной в уксусе. Все, что вам нужно сделать, это промыть и высушить после этого.
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